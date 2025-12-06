Επέτειος δολοφονίας Αλέξη Γρηγορόπουλου: Πορείες μνήμης στο κέντρο της Αθήνας – Πώς θα λειτουργήσει το μετρό

«Φρούριο» θα θυμίζει για ακόμη μία ημέρα (06.12.2025) το κέντρο της Αθήνας λόγω των συγκεντρώσεων που έχουν προγραμματιστεί για τα 17 χρόνια από τη δολοφονία του 15χρονου μαθητή, Αλέξη Γρηγορόπουλου. Αστυνομικοί θα «αναπτυχθούν» στο Σύνταγμα ώστε να αντιμετωπίσουν πιθανά επεισόδια, ενώ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα μπουν σε ισχύ. Τροποποιήσεις και στα δρομολόγια του μετρό.

Η πρώτη συγκέντρωση θα γίνει από φοιτητές και μαθητές στα Προπύλαια, στις 12 το μεσημέρι. Η καθιερωμένη συγκέντρωση μνήμης για την δολοφονία του Αλέξη Γρηγορόπουλου θα γίνει στις 21:00 στη διασταύρωση Μεσολογγίου και Τζαβέλα στα Εξάρχεια: στο σημείο όπου ο μαθητής έπεσε νεκρός από την σφαίρα του ειδικού φρουρού Επαμεινώνδα Κορκονέα, στις 6 Δεκεμβρίου το 2008.

Με εντολή της αστυνομίας, ο σταθμός του Μετρό «Πανεπιστήμιο» θα κλείσει στις 9 το πρωί, ενώ ο σταθμός «Σύνταγμα» θα κλείσει στις 11 το πρωί και θα παραμείνει κλειστός μέχρι τις 3 το μεσημέρι, για να ανοίξει ξανά στις 5 το απόγευμα.

Οι συρμοί θα διέρχονται από τους σταθμούς χωρίς να κάνουν στάση.

Όσον αφορά τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, θα μπουν σε ισχύ σταδιακά και ανάλογα με τις ανάγκες που θα προκύψουν.

Οι οδηγοί καλούνται να αποφεύγουν τη στάθμευση και την κίνηση στα σημεία των εκδηλώσεων, τόσο για τη δική τους εξυπηρέτηση όσο και για την αποφυγή περαιτέρω κυκλοφοριακών προβλημάτων.