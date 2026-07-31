Συμβαίνει τώρα:
Ελλάδα

Νέα φωτιά στον Ασπρόπυργο – Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής

Στο σημείο βρίσκεται δύναμη της Πυροσβεστικής και γίνονται μεγάλες προσπάθειες να τεθεί υπό έλεγχο και αυτή η νέα πυρκαγιά
ΦΩΤΟ ΑΡΧΕΙΟΥ EUROKINISSI
ΦΩΤΟ ΑΡΧΕΙΟΥ EUROKINISSI
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Άνιση μάχη με τον αέρα δίνουν οι πυροσβεστικής δυνάμεις σε όλη τη χώρα, με τη μια φωτιά να ξεσπάει μετά την άλλη το απόγευμα της Παρασκευής (31/7/26).

Πριν προλάβουν να πάρουν μια ανάσα ανακούφισης οι πυροσβέστες, από τη βελτιωμένη κατάσταση της φωτιάς στην Περιφερειακή Αιγάλεω, έγινε γνωστό ότι μία νέα φωτιά ξέσπασε πάλι, στον Ασπρόπυργο.

Στο σημείο έχει σπεύσει δύναμη της Πυροσβεστικής προσπαθώντας να «πιάσει» τις φλόγες. Σύμφωνα με την ΕΡΤ, πρόκειται για μια περιοχή που είναι κοντά σε οικισμό Ρομά.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
129
95
76
74
63
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
SOS από την Πυροσβεστική για τις μεγάλες πυρκαγιές σε Περιφερειακή Αιγάλεω, Βοιωτία και Ρέθυμνο – «Αύριο στην Αττική υπάρχει ακραίος κίνδυνος»
Η τελευταία ενημέρωση της Πυροσβεστική στις 17.50 - «Έκκληση για προσοχή γιατί αύριο η Αττική έχει προειδοποίηση για δείκτη επικινδυνότητας 5»
ΦΩΤΟ EUROKINISSI
Newsit logo
Newsit logo