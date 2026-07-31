Φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στην Κερατέα – Σηκώθηκαν 2 ελικόπτερα

Φωτιά ξέσπασε και στην Κερατέα αργά το απόγευμα της Παρασκευής (31.07.2026).
Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για τη φωτιά στην Κερατέα περίπου στις 19:30, στο έργο της κατάσβεσης επιχειρούν 52 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ και 18 οχήματα.
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Για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν 2 ελικόπτερα. Συνδρομή παρέχουν υδροφόρες του Δήμου Λαυρεωτικής.
Η φωτιά καίει στη Λεωφόρο Λαυρίου στο Βρωμοπούσι
Καθόλη τη διάρκεια του συμβάντος το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από drone μέσω θερμικής και οπτικής κάμερας.
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Η περιοχή είναι σε πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορια 4).
Για την διερεύνηση των αιτίων της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ανατολικής Αττικής.