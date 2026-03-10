Συμβαίνει τώρα:
Ελλάδα

Επιπλέον ακυρώσεις πτήσεων της Aegean από και προς Τελ Αβίβ, Ερμπίλ, Βαγδάτη, Βηρυτό, Ντουμπάι και Ριάντ

Οι επιβάτες που έχουν εισιτήρια για τις πτήσεις που ακυρώνονται θα λάβουν μήνυμα από την εταιρεία με τις σχετικές διευκρινίσεις
Αεροσκάφος της Aegean
ΦΩΤΟ ΑΡΧΕΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ / EUROKINISSI

Σε επιπλέον ακυρώσεις πτήσεων από και προς τα αεροδρόμια του Τελ Αβίβ, του Ερμπίλ, της Βαγδάτης, της Βηρυτού, του Ντουμπάι και του Ριάντ, λόγω των συνεχιζόμενων εξελίξεων στη Μέση Ανατολή προχωρά η Aegean.

Ειδικότερα, οι πτήσεις της Aegean από και προς το Ριάντ ακυρώνονται έως τις πρώτες πρωινές ώρες της 14ης Μαρτίου. Οι πτήσεις από και προς το Ντουμπάι ακυρώνονται έως τις βραδινές ώρες της 28ης Μαρτίου ενώ οι πτήσεις από και προς το Τελ Αβίβ, τη Βηρυτό, το Ερμπίλ και τη Βαγδάτη ακυρώνονται έως τις πρώτες πρωινές ώρες της 29ης Μαρτίου.

Οι επιβάτες που διαθέτουν εισιτήρια για τις πτήσεις που ακυρώνονται θα λάβουν μήνυμα από την εταιρεία ή από τα αντίστοιχα ταξιδιωτικά γραφεία μέσω των οποίων προμηθεύτηκαν τα εισιτήριά τους, ώστε να ενημερωθούν ότι τους παρέχεται η δυνατότητα επιστροφής χρημάτων ή credit voucher για μελλοντική χρήση, καθώς και αλλαγής ημερομηνίας ταξιδιού χωρίς κανένα κόστος.

Επιπλέον, η Aegean ενημερώνει ότι, με στόχο τη διευκόλυνση των επιβατών που διαθέτουν εισιτήρια από και προς το Ριάντ για πτήσεις που έχουν προγραμματιστεί από τις 14 έως τις 20 Μαρτίου 2026, παρέχει τη δυνατότητα, εφόσον το επιθυμούν, τροποποίησης των πτήσεών τους είτε μέσω δωρεάν επανέκδοσης και αλλαγής των εισιτηρίων, χωρίς επιπλέον κόστος, για νέα ταξίδια με ημερομηνία αναχώρησης έως και τις 30 Απριλίου 2026, είτε μέσω ακύρωσης της κράτησης και έκδοσης credit voucher για μελλοντική χρήση.

Αντίστοιχη δυνατότητα παρέχεται και στους επιβάτες που διαθέτουν εισιτήρια από και προς το Τελ Αβίβ, το Ντουμπάι, το Ερμπίλ, τη Βαγδάτη και τη Βηρυτό για πτήσεις από τις 30 Μαρτίου έως τις 20 Απριλίου 2026 και για νέα ταξίδια με ημερομηνία αναχώρησης έως και τις 31 Μαΐου 2026.

Η Aegean αξιολογεί διαρκώς τις τρέχουσες συνθήκες και θα επανέλθει με όποια νεότερη ενημέρωση.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
77
69
56
54
52
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Συγκλονίζει η Ελληνίδα προπονήτρια Ελένη Καπογιάννη για την διαμονή της στο Ιράν: «Η εθνική μπάσκετ γυναικών δεν βγάζει ποτέ το χιτζάμπ»
«Απαγορεύονται άντρες θεατές σε παιχνίδια γυναικών στο Ιράν, οι παίκτριες άφηναν τη μπάλα για να φτιάξουν τη μαντίλα» λέει η Ελένη Καπογιάννη
Ελένη Καπογιάννη
Κίνηση στους δρόμους: Καθυστερήσεις στον Κηφισό – Πού υπάρχουν προβλήματα αυτή την ώρα
Σημαντικές καθυστερήσεις καταγράφονται σε Κηφισό, γύρω από το κέντρο της Αθήνας, στη Συγγρού αλλά και σε τμήματα της Αττικής Οδού κοντά στους κόμβους σύνδεσης με τις εθνικές οδούς
Κίνηση
Έκρηξη σε γυμνάσιο του Ηρακλείου: Μαθητές έφτιαξαν τον εκρηκτικό μηχανισμό στην αυλή του σχολείου τους
«Από τους αστυνομικούς μάθαμε ότι η κατασκευή ήταν πολύ επικίνδυνη, υπήρχαν γκαζάκια, οινόπνευμα, φωτοβολίδα - Αν κάτι είχε πάει στραβά, θα είχαμε τραγωδία» ανέφερε εργαζόμενος του σχολείου
Προαύλιο σχολείου
Newsit logo
Newsit logo