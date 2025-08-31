Συμβαίνει τώρα:
Ελλάδα

Επιστρέφουν οι αδειούχοι του Αυγούστου από τις καλοκαιρινές τους διακοπές – Αυξημένη κίνηση στα λιμάνια

Μόνο στο λιμάνι του Πειραιά αναμένονται 27 αφίξεις πλοίων ενώ στην Ραφήνα 13 και στο Λαύριο 11
Ο κόσμος στο λιμάνι του Πειραιά
Ο κόσμος στο λιμάνι του Πειραιά / φωτό από βίντεο orangepressagency

Το επίσημο τέλος των καλοκαιρινών διακοπών δείχνουν και οι εικόνες από τα λιμάνια της Αττικής, όπου από το πρωί της Κυριακής (31/8/2025), καταφθάνουν χιλιάδες πολίτες που επιστρέφουν από τα Ελληνικά νησιά.

Στο λιμάνι του Πειραιά, η κίνηση είναι ιδιαίτερα αυξημένη, καθώς σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα, σήμερα αναμένονται συνολικά 27 αφίξεις πλοίων. Ανάλογη είναι η εικόνα και στα άλλα δύο μεγάλα λιμάνια της Αττικής, με τη Ραφήνα να υποδέχεται 13 πλοία και το Λαύριο 11, συμπληρώνοντας το παζλ της μεγάλης επιστροφής από τις καλοκαιρινές διακοπές.

Οι δρόμοι γύρω από τα λιμάνια παρουσιάζουν αυξημένη κίνηση, καθώς οι ταξιδιώτες, φορτωμένοι με βαλίτσες αλλά και αναμνήσεις, κατευθύνονται προς τα σπίτια τους, κλείνοντας οριστικά το κεφάλαιο των καλοκαιρινών διακοπών του 2025.

Από αύριο μπαίνει ο Σεπτέμβριος και μπαίνουμε και πάλι στους ρυθμούς της καθημερινότητας και του φθινοπώρου.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo