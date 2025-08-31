Επιστρέφουν οι αδειούχοι του Αυγούστου από τις καλοκαιρινές τους διακοπές – Αυξημένη κίνηση στα λιμάνια

Το επίσημο τέλος των καλοκαιρινών διακοπών δείχνουν και οι εικόνες από τα λιμάνια της Αττικής, όπου από το πρωί της Κυριακής (31/8/2025), καταφθάνουν χιλιάδες πολίτες που επιστρέφουν από τα Ελληνικά νησιά.

Στο λιμάνι του Πειραιά, η κίνηση είναι ιδιαίτερα αυξημένη, καθώς σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα, σήμερα αναμένονται συνολικά 27 αφίξεις πλοίων. Ανάλογη είναι η εικόνα και στα άλλα δύο μεγάλα λιμάνια της Αττικής, με τη Ραφήνα να υποδέχεται 13 πλοία και το Λαύριο 11, συμπληρώνοντας το παζλ της μεγάλης επιστροφής από τις καλοκαιρινές διακοπές.

Οι δρόμοι γύρω από τα λιμάνια παρουσιάζουν αυξημένη κίνηση, καθώς οι ταξιδιώτες, φορτωμένοι με βαλίτσες αλλά και αναμνήσεις, κατευθύνονται προς τα σπίτια τους, κλείνοντας οριστικά το κεφάλαιο των καλοκαιρινών διακοπών του 2025.

Από αύριο μπαίνει ο Σεπτέμβριος και μπαίνουμε και πάλι στους ρυθμούς της καθημερινότητας και του φθινοπώρου.