Επιστρέφουν σταδιακά οι αδειούχοι του Αυγούστου – Χαμηλές ταχύτητες από Κινέτα μέχρι Μέγαρα

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τροχαίας, το τελευταίο 24ωρο επέστρεψαν περισσότερα από 84.000 αυτοκίνητα
Εθνική Οδός Αθηνών - Κορίνθου
Επιστρέφουν σταδιακά την Κυριακή (24.08.2025) οι αδειούχοι του καλοκαιριού. Σε ισχύ μέτρα της Τροχαίας για τη διευκόλυνση των οδηγών. Ιδιαίτερα αυξημένη είναι η κίνηση στην Αθηνών – Κορίνθου.

Με αμείωτο ρυθμό συνεχίζεται η επιστροφή των εκδρομέων στην Αττική, καθώς οι διακοπές για τους περισσότερους φτάνουν στο τέλος με αποτέλεσμα η κίνηση στα οδικά δίκτυα να είναι αυξημένη, με τα περισσότερα προβλήματα να παρατηρούνται στην Αθηνών – Κορίνθου.

Οι αδειούχοι του Αυγούστου επιστρέφουν σταδιακά και η κυκλοφορία στους βασικούς οδικούς άξονες διεξάγεται ομαλά. Μόνο στην Εθνική Οδό Αθηνών – Κορίνθου η κίνηση διεξάγεται με χαμηλές  ταχύτητες, από την Κινέτα μέχρι τα Μέγαρα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τροχαίας, το τελευταίο 24ωρο επέστρεψαν από την Αθηνών – Κορίνθου περίπου 53.000 οχήματα, ενώ από την Αθηνών – Λαμίας επέστρεψαν περισσότερα από 31.000. Την ίδια στιγμή, όμως καταγράφηκε και έξοδος περίπου 65.000 οχημάτων και από τις δύο εθνικές οδούς.

Η Τροχαία βρίσκεται σε διαρκή επιφυλακή, με ισχυρή παρουσία τόσο εδώ στα διόδια όσο και κατά μήκος της Εθνικής Οδού, για την ασφαλή επιστροφή των εκδρομέων.

