Νέα Μάκρη: Η πρώην σύντροφος ανάμεσα στους συλληφθέντες για την ανθρωποκτονία του 36χρονου

Εξιχνιάστηκε η ανθρωποκτονία με θύμα 36χρονο Αιγύπτιο στη Νέα Μάκρη. Οι αστυνομικοί προχώρησαν σε τρεις συλλήψεις, με την πρώην σύντροφο του να είναι το κεντρικό πρόσωπο της υπόθεσης.

Η ανθρωποκτονία του 36χρονου έγινε βραδινές ώρες της Τρίτης (24.04.2026) στην περιοχή της Νέας Μάκρης. Για την υπόθεση συνελήφθησαν 3 αλλοδαποί, 31χρονη εν διαστάσει σύζυγος, 40χρονος σύντροφός της και 33χρονος αδερφός και σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για ανθρωποκτονία με πρόθεση σε βάρος του 36χρονου.

Το θύμα μεταφέρθηκε αρχικά σε κέντρο υγείας και έπειτα σε νοσοκομείο με πολλαπλά τραύματα, ο οποίος κατέληξε την Παρασκευή (27.04.2026).

Όμως όπως προέκυψε από τις ιατρικές εξετάσεις, ο θάνατος του θύματος επήλθε συνεπεία πολλαπλών καταγμάτων οστών μετά από ξυλοδαρμό και το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Μαραθώνα ανέλαβε την προανάκριση του περιστατικού.

Από την έρευνα που διενεργήθηκε στο πλαίσιο της οποίας αξιολογήθηκαν και αξιοποιήθηκαν συνδυαστικά εγκληματολογικά ευρήματα και προανακριτικά στοιχεία, διαπιστώθηκε ότι οι τρεις κατηγορούμενοι, ένεκα προσωπικών διαφορών, μετέβησαν βραδινές ώρες της Τετάρτης (25.04.2026), μαζί με έτερους δράστες στην οικία του 36χρονου όπου τον ξυλοκόπησαν με ξύλα και σωλήνες στο σώμα, προκαλώντας του εκτεταμένα κατάγματα.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.