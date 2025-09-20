Έρχεται ο Ηλεκτρονικός Φάκελος Δικογραφίας εντός του 2026

Με την υλοποίηση του έργου Ηλεκρονικός Φάκελος Δικογραφίας, συνεχίζονται οι ψηφιακές τομές στην ελληνική δικαιοσύνη.

Το έργο Ηλεκτρονικός Φάκελος Δικογραφίας, το οποίο εντάσσεται στη Δράση «Ψηφιακός Μετασχηματισμός του τομέα Δικαιοσύνης» (χρηματοδοτείται από το ΤΑΑ) και θα ολοκληρωθεί εντός του 2026, αποσκοπεί στην ηλεκτρονικοποίηση της ροής σε όλα τα πολιτικά και ποινικά Δικαστήρια και στις εισαγγελίες της χώρας, προκειμένου να μπορούν να εξυπηρετήσουν ηλεκτρονικά τους δικηγόρους.

Στο πλαίσιο της δράσης για την ψηφιοποίηση των αρχείων του κράτους, ψηφιοποιούνται 300 εκατομμύρια σελίδες δικαστικών εγγράφων τα οποία θα είναι και αυτά διαθέσιμα ηλεκτρονικά.

Και τα δύο αυτά έργα υλοποιούνται με την συνεργασία του Υπουργείου Δικαιοσύνης και του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης.

Στα νέα αυτά συστήματα αξιοποιούνται διαλειτουργικότητες που προσφέρουμε μέσω του ΚΕΔ για την αυτόματη άντληση στοιχείων από διάφορα μητρώα του κράτους, όπως ΑΑΔΕ, Μητρώο Πολιτών, ΓΕΜΗ κ.α.

Στόχος είναι από τις αρχές του επόμενου έτους να ενεργοποιείται σταδιακά σε όλα τα πολιτικά δικαστήρια και για όλες τις διαδικασίες, η ηλεκτρονική κατάθεση όλων των απαιτούμενων εγγράφων προκειμένου ο φάκελος δικογραφίας να σχηματίζεται εξολοκλήρου ηλεκτρονικά και να είναι διαθέσιμος στους Δικαστές αλλά και στους Δικηγόρους.

Παράλληλα δρομολογούνται, σε συνεργασία με το Υπουργείο Δικαιοσύνης, οι απαιτούμενες νομοθετικές και τεχνικές ρυθμίζεις ώστε οι Δικαστικοί Λειτουργοί και Εισαγγελείς να αποκτήσουν απευθείας πρόσβαση στα κτηματολογικά δεδομένα μέσω της πλατφόρμας του Κτηματολογίου.

Ο ηλεκτρονικός φάκελος θα μπορεί να διακινηθεί ηλεκτρονικά και στην ανώτερη βαθμίδα (Εφετείο και Άρειο Πάγο) μειώνοντας την ανάγκη για αναπαραγωγή εγγράφων και μεταφορά έγχαρτων φακέλων από το ένα Δικαστικό Κατάστημα στο άλλο.

«Με την εισαγωγή του ηλεκτρονικού φακέλου δικογραφίας κάνουμε πράξη μια μεταρρύθμιση-τομή που αναβαθμίζει τη Δικαιοσύνη και βελτιώνει την καθημερινότητα πολιτών και λειτουργών. Το έργο αυτό, που υλοποιείται σε συνεργασία με το Υπουργείο Δικαιοσύνης και χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης, σηματοδοτεί τη μετάβαση σε ένα δικαστικό περιβάλλον πιο γρήγορο, πιο διαφανές και πιο προσβάσιμο. Με σύγχρονα ψηφιακά εργαλεία και ισχυρές δικλείδες ασφάλειας, επιταχύνουμε την απονομή δικαιοσύνης, περιορίζουμε τη γραφειοκρατία και ενισχύουμε την ασφάλεια δικαίου. Είναι μια αλλαγή που αποτυπώνει το όραμα του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη: ένα κράτος αποτελεσματικό, που στέκεται δίπλα στον πολίτη και κερδίζει καθημερινά την εμπιστοσύνη του», δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης Δημήτρης Παπαστεργίου.

Η ψηφιοποίηση των δικαστικών φακέλων και η ηλεκτρονική διαχείριση των υποθέσεων επιτρέπουν στους πολίτες να εξυπηρετούνται γρηγορότερα και πιο εύκολα, χωρίς την ανάγκη φυσικής παρουσίας στα δικαστήρια για κατάθεση εγγράφων. Η δυνατότητα ηλεκτρονικής πρόσβασης σε δικαστικά έγγραφα και η διαλειτουργικότητα με άλλα μητρώα του κράτους εξασφαλίζουν μεγαλύτερη διαφάνεια, ασφάλεια και ταχύτερη ενημέρωση για την πορεία των υποθέσεων τους.

Επίσης οι δικαστές και εισαγγελείς θα έχουν άμεση πρόσβαση σε πλήρεις ηλεκτρονικούς φακέλους, συμπεριλαμβανομένων των ψηφιοποιημένων εγγράφων και των κτηματολογικών δεδομένων.

Αυτό μειώνει σημαντικά τη χειροκίνητη διαχείριση εγγράφων, τον χρόνο αναζήτησης πληροφοριών και την ανάγκη φυσικής μεταφοράς φακέλων, αυξάνοντας την αποδοτικότητα και επιτρέποντας στους λειτουργούς της δικαιοσύνης να επικεντρωθούν στην ουσία των υποθέσεων.

Επιπροσθέτως η ολοκλήρωση του έργου συμβάλλει στην εξοικονόμηση πόρων και στην ταχύτερη απονομή δικαιοσύνης, μειώνοντας καθυστερήσεις και διαδικαστικές αγκυλώσεις. Η διασύνδεση με ηλεκτρονικά μητρώα και η δυνατότητα πλήρους ηλεκτρονικής διακίνησης φακέλων σε όλες τις βαθμίδες των δικαστηρίων ενισχύει τη συνολική λειτουργία του δικαστικού συστήματος, καθιστώντας το πιο αποτελεσματικό, διαφανές και σύγχρονο.