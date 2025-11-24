Έρχεται το Χριστουγεννιάτικο χωριό της Περιφέρειας Αττικής στο Πεδίον του Άρεως

Στο κλίμα των Χριστουγέννων είναι έτοιμη να μπει και φέτος η Αθήνα με το Χριστουγεννιάτικο Χωριό να έρχεται και φέτος, έτοιμο να μας προσφέρει τις ομορφότερες εμπειρίες για τις γιορτές.

Το Χριστουγεννιάτικο Χωριό θα είναι ανοικτό και φέτος με ελεύθερη είσοδο για όλους, από την Παρασκευή 28 Νοεμβρίου μέχρι και τις 7 Ιανουαρίου 2026, στο Πεδίον του Άρεως.

Με ένα πλούσιο πρόγραμμα εορταστικών εκδηλώσεων, το χωριό θα είναι ανοιχτό από τις 16:30 έως τις 22:00 τις καθημερινές και από τις 10:00 έως τις 22:00 τα Σαββατοκύριακα.

Όποιος θέλει να ζήσει την μαγεία των Χριστουγέννων και να νιώσει ότι βρίσκεται εκτός πόλης μπορεί να κάνει την βόλτα του στο μαγικό χωριό των Χριστουγέννων: «Φέτος θα ξανακάνουμε γιορτές στο Χωριό».

Το τεράστιο δέντρο που υψώνεται κάθε χρόνο στην πλατεία του Συντάγματος έχει τοποθετηθεί και σε λίγες μέρες θα φωταγωγηθεί δίνοντας το έναυσμα για την έναρξη των γιορτών.