Έρχεται το Χριστουγεννιάτικο χωριό της Περιφέρειας Αττικής στο Πεδίον του Άρεως

«Φέτος θα ξανακάνουμε γιορτές στο Χωριό»
Χριστουγεννιάτικο δέντρο
Χριστουγεννιάτικο δέντρο / ΜΑΡΙΑΝΘΗ ΤΣΟΜΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ/EUROKINISSI)

Στο κλίμα των Χριστουγέννων είναι έτοιμη να μπει και φέτος η Αθήνα με το Χριστουγεννιάτικο Χωριό να έρχεται και φέτος, έτοιμο να μας προσφέρει τις ομορφότερες εμπειρίες για τις γιορτές.

Το Χριστουγεννιάτικο Χωριό θα είναι ανοικτό και φέτος με ελεύθερη είσοδο για όλους, από την Παρασκευή 28 Νοεμβρίου μέχρι και τις 7 Ιανουαρίου 2026, στο Πεδίον του Άρεως.

Με ένα πλούσιο πρόγραμμα εορταστικών εκδηλώσεων, το χωριό θα είναι ανοιχτό από τις 16:30 έως τις 22:00 τις καθημερινές και από τις 10:00 έως τις 22:00 τα Σαββατοκύριακα.

Όποιος θέλει να ζήσει την μαγεία των Χριστουγέννων και να νιώσει ότι βρίσκεται εκτός πόλης μπορεί να κάνει την βόλτα του στο μαγικό χωριό των Χριστουγέννων: «Φέτος θα ξανακάνουμε γιορτές στο Χωριό».

xristougenna

Το τεράστιο δέντρο που υψώνεται κάθε χρόνο στην πλατεία του Συντάγματος έχει τοποθετηθεί και σε λίγες μέρες θα φωταγωγηθεί δίνοντας το έναυσμα για την έναρξη των γιορτών.

