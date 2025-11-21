Η μαγεία των Χριστουγέννων φτάνει σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη με την άφιξη των εντυπωσιακών χριστουγεννιάτικων δέντρων τους

Το πρωινό της Παρασκευής (21.11.2025) είχε άρωμα γιορτής σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη: τα χριστουγεννιάτικα δέντρα έφτασαν στις πλατείες τους.

Η Αθήνα και η Θεσσαλονίκη υποδέχθηκαν τα χριστουγεννιάτικα δέντρα τους, τα οποία μεταφέρθηκαν από διαφορετικές περιοχές της χώρας. Στην Αθήνα, ένα δέντρο ύψους 19 μέτρων, κομμένο στη Βυτίνα Αρκαδίας, τοποθετήθηκε στην πλατεία Συντάγματος.

Η φωταγώγησή του θα γίνει στις 27 Νοεμβρίου, ενώ μετά το τέλος των εορταστικών εκδηλώσεων το δέντρο θα δοθεί στο τμήμα Ξυλογλυπτικής της Σχολής Καλών Τεχνών.

Στη Θεσσαλονίκη, το δέντρο στήθηκε στην πλατεία Αριστοτέλους. Έχει ύψος 18 μέτρα και διάμετρο περίπου 8 μέτρα, και προέρχεται από το Παλαιοχώρι Χαλκιδικής.

Λόγω του μεγάλου όγκου του, η μεταφορά του εξελίχθηκε σε μια επιχείρηση υψηλής ακρίβειας: το δέντρο καταλάμβανε σχεδόν δύο λωρίδες κυκλοφορίας και συνοδεύτηκε από περιπολικά μέχρι το κέντρο της πόλης για την ασφαλή άφιξή του.

Η φωταγώγηση του δέντρου της Θεσσαλονίκης θα πραγματοποιηθεί στις 3 Δεκεμβρίου, σε μια μεγάλη γιορτή που θα περιλαμβάνει συναυλία του Αντώνη Ρέμου και θα προσελκύσει χιλιάδες επισκέπτες.