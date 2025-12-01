Ελλάδα

Έρχονται τεστ ανίχνευσης ναρκωτικών σε οδηγούς

Ποιοι και πώς θα υποβάλλονται στα τεστ αυτά και ποια ναρκωτικά είναι ανιχνεύσιμα
Περιπολικό
ΓΙaΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του MEGA, η ΕΛ.ΑΣ. σχεδιάζει να προμηθευτεί ειδικές συσκευές, προκειμένου να γίνονται τεστ σε οδηγούς τα οποία θα ανιχνεύουν αν έχουν κάνει χρήση ναρκωτικών πριν πιάσουν το τιμόνι.

Μέχρι σήμερα οι άνδρες της Τροχαίας, έχουν τη δυνατότητα να κάνουν μόνο αλκοτέστ στους οδηγούς. Το αποτέλεσμα είναι να ξεφεύγουν από την τσιμπίδα του νόμου εκείνοι που οδηγούν έχοντας κάνει χρήση ναρκωτικών και να πιάνονται μόνο όσοι έχουν καταναλώσει αλκοόλ. 

Η απόφαση για τα τεστ ανίχνευσης ναρκωτικών σε οδηγούς έχει παρθεί εδώ και καιρό ωστόσο τώρα, φαίνεται πως πλησιάζουμε και στην υλοποίηση του συγκεκριμένου σχεδίου. 

Πώς θα γίνεται το τεστ

Σύμφωνα με το MEGA αυτό το τεστ θα γίνεται σε οδηγούς που θα σταματούν σε μπλόκα της Τροχαίας και θα κινούν τις υποψίες των Αρχών. Τότε, οι άνδρες της Τροχαίας θα τους υποβάλουν στο συγκεκριμένο τεστ, που θα γίνεται με μία μπατονέτα και δείγμα σάλιου. 

Η κοκαΐνη, η ηρωίνη και το χασίς είναι μεταξύ των ουσιών που θα μπορούν να ανιχνεύονται με το συγκεκριμένο τεστ. 

Αν επιβεβαιωθεί ότι ο οδηγός έχει κάνει χρήση ναρκωτικών, θα ακολουθεί και αιματολογικός έλεγχος. 

Ελλάδα
