Συμβαίνει τώρα:
Ελλάδα

Έβρος: Οι πλημμύρες προκάλεσαν νέα ρήξη αναχώματος στη Μάνδρα – Μία απέραντη λίμνη ο Δήμος Σουφλίου

Εκτάσεις 60.000 στρεμμάτων, δηλαδή ολόκληρη η περιοχή του Δήμου Σουφλίου, έχουν πλημμυρίσει
Έβρος
Έβρος

Ανεξέλεγκτη είναι η κατάσταση στον Έβρο, αφού έχει τεθεί ήδη σε κόκκινο συναγερμό ο Δήμος Σουφλίου, καθώς λίγες ώρες μετά τη μεγάλη θραύση αναχώματος στο αγρόκτημα Κορνοφωλιάς, σημειώθηκε νέα κατάρρευση στο ύψος του οικισμού της Μάνδρας.

Το ρήγμα στη Μάνδρα έχει ήδη προκαλέσει τεράστια εισροή υδάτων, με αποτέλεσμα να κατακλύζεται το τοπικό αγρόκτημα, ενώ οι Αρχές στον Έβρο προχωρούν σε αυστηρή απαγόρευση μετακίνησης στη συγκεκριμένη περιοχή για λόγους ασφαλείας.

Νωρίτερα, στο αγρόκτημα Κορνοφωλιάς, το ανάχωμα υποχώρησε σε μήκος περίπου 40 μέτρων, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες του pameevro.gr.

Η εξέλιξη αυτή είχε ως αποτέλεσμα να πλημμυρίσουν ακόμα 5.000 στρέμματα καλλιεργήσιμης γης, μετατρέποντας τον κάμπο σε μια απέραντη υδάτινη έκταση. Αγροτικές εκμεταλλεύσεις, υποδομές και περιουσίες βρίσκονται πλέον κάτω από το νερό, με την αγωνία να κορυφώνεται. Συγκεκριμένα εκτάσεις 60.000 στρεμμάτων, δηλαδή ολόκληρη η περιοχή του Δήμου Σουφλίου, έχουν πλημμυρίσει

Ανησυχία βέβαια προκαλεί το γεγονός ότι η υδρολογική πίεση μεταφέρεται πλέον νοτιότερα στον Έβρο.

Η νέα θραύση στη Μάνδρα επιβεβαιώνει ότι το σύστημα των αναχωμάτων δέχεται έντονη καταπόνηση, ενώ οι υπηρεσίες παρακολουθούν διαρκώς τη στάθμη και τις ροές. Κάθε νέο ρήγμα αυξάνει τον κίνδυνο αλυσιδωτών εξελίξεων.

Οι Aρχές καλούν τους πολίτες να αποφεύγουν κάθε μετακίνηση στις πληγείσες περιοχές, να μην επιχειρούν διέλευση από αγροτικούς δρόμους και να συμμορφώνονται απόλυτα με τις οδηγίες της Πολιτικής Προστασίας

Η κατάσταση χαρακτηρίζεται δυναμική και εξελισσόμενη, με τις επόμενες ώρες να θεωρούνται κρίσιμες.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
128
117
75
74
54
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Ανήλικοι χτύπησαν με γροθιές συνομήλικό τους στην Κοζάνη και συνελήφθησαν - Έχει τραύματα σε μάτι, πλάτη και χέρια
Ένας ακόμη εμπλεκόμενος αναζητείται, ενώ συνελήφθησαν και οι γονείς των ανηλίκων, σε βάρος των οποίων σχηματίσθηκε δικογραφία, για παραμέληση της εποπτείας τους
iStock
Καθαρά Δευτέρα: Γλέντια και χαρταετοί στον λόφο του Φιλοπάππου οι Αθηναίοι και στο Σέιχ Σου οι Θεσσαλονικείς
Εορταστικές εκδηλώσεις πραγματοποιούνται σε διάφορα σημεία της Αττικής και της Θεσσαλονίκης, ενώ από το πρωί έκαναν την εμφάνιση τους οι παραδοσιακοί χαρταετοί
Κούλουμα στον λόφο του Φιλοπάππου
Οι πλημμύρες «πνίγουν» τον Έβρο: «Εάν σπάσουν κι άλλα αναχώματα θα κινδυνεύσουν οικισμοί»
Οι έντονες βροχοπτώσεις στην περιοχή το τελευταίο διάστημα αλλά και τα χιόνια στη Βουλγαρία ανέβασαν τη στάθμη του ποταμού Έβρου και των παραποτάμων Ερυθροποτάμου και Άρδα, ξεπερνώντας το επίπεδο ασφαλείας
Πλημμύρες στον Έβρο
Newsit logo
Newsit logo