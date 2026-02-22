Έβρος: Πλημμύρισαν 60.000 στρέμματα στο Σουφλί, σε απόγνωση οι αγρότες

Εκτάσεις 60.000 στρεμμάτων – δηλαδή ολόκληρη η περιοχή του Δήμου Σουφλίου – έχουν πλημμυρίσει. Αιτία, είναι η μεγάλη άνοδος των υδάτων του ποταμού Έβρου.

Σύμφωνα με τον δήμαρχο Σουφλίου, Παναγιώτη Καλακίκο, χθες (22.02.2026) έσπασε το ανάχωμα στην Κορνοφωλιά και το ανάχωμα στη Μάνδρα και ο επιχειρησιακός σχεδιασμός της πολιτικής προστασίας Έβρου εστιάζεται στο να προστατευτούν οι οικισμοί.

«Έχουν πλημμυρίσει σχεδόν 60.000 στρέμματα από το Τυχερό μέχρι το Αμόριο, έχουν κατακλυστεί οι αγροτικές εκτάσεις σε ολόκληρη την παρέβρια περιοχή. Προτεραιότητα είναι να μην κινδυνεύσουν οικισμοί, να προστατευτούν τα σπίτια, όμως ο όγκος του νερού αυξάνεται», δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο κ. Καλακίκος.

«Αυτή τη στιγμή, ο μεγάλος κίνδυνος θα υπάρχει αν έχουμε βροχές. Φαίνεται ότι το επόμενο διήμερο δε θα έχουμε και ελπίζω να σταθούμε τυχεροί, γιατί αν βρέξει δε θα μπορούμε να διώξουμε τα νερά, καθώς επιπρόσθετα νερό κατεβαίνει και από τα χιόνια που λιώνουν», επισήμανε, προσθέτοντας ότι «ήδη εδώ και 10 μέρες στη Μάνδρα και κάποιους οικισμούς στο Σουφλί γίνονται αντλήσεις υδάτων, έχουμε εγκαταστήσει αντλίες στους οικισμούς».

Ο δήμαρχος σημείωσε ότι τα εκτεταμένα πλημμυρικά φαινόμενα φέρνουν σε απόγνωση τους αγρότες της περιοχής, καθώς «δεν είναι μόνο οι αγροτικές εκτάσεις που έχουν πλημμυρήσει από το νερό και φερτά υλικά αλλά και οι δρόμοι, τα καναλέτα, όλες οι υποδομές των χωραφιών».

Ο κ. Καλακίκος υπενθύμισε ότι για την προστασία των ανθρώπινων ζωών δεν επιτρέπεται καμία κίνηση ή δραστηριότητα στην παρέβρια περιοχή, ενώ για την αντιμετώπιση της κατάστασης συνδράμουν τον δήμο η Περιφέρεια, η Πυροσβεστική, η Αστυνομία και ο Στρατός.

Την Κυριακή (22.02.2026), ο δήμαρχος Σουφλίου σε ανάρτησή του στα social media μετέφερε την αντίστοιχη κατάσταση που επικρατεί στην πλευρά της Τουρκίας, σημειώνοντας πως οι εικόνες δείχνουν ξεκάθαρα πως οι πλημμύρες δεν γνωρίζουν σύνορα. «Σε τέτοιες στιγμές θυμόμαστε ότι, πέρα από σύνορα και διαφορές, όλοι μοιραζόμαστε τον ίδιο πόνο και την ίδια ελπίδα: να προστατεύσουμε όσα χτίσαμε με κόπο και να σταθούμε όρθιοι».