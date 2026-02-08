Ελλάδα

ΕΥΔΑΠ: «Ο αγωγός της Αίγινας δεν εμπίπτει στην ευθύνη μας – Άμεση λύση με τη συνδρομή της εταιρείας»

Η ΕΥΔΑΠ τονίζει ότι σε συνεργασία με τον Δήμο Αίγινας προχωρά εναλλακτική λύση υδροδότησης του νησιού, με στόχο την όσο το δυνατόν ταχύτερη και ασφαλή πρόσβαση των κατοίκων σε πόσιμο νερό
ΕΥΔΑΠ

Σε απάντηση πρόσφατων δημοσιευμάτων σχετικά με την υδροδότηση της Αίγινας, η ΕΥΔΑΠ -ανταποκρινόμενη σε αίτημα της Δημοτικής Αρχής της Αίγινας για συνδρομή στην επίλυση του προβλήματος- εξέδωσε ανακοίνωση όπου αναφέρει, μεταξύ άλλων, ότι προέκρινε σε συνεργασία με τον Δήμο Αίγινας εναλλακτική λύση υδροδότησης του νησιού, με στόχο τη διασφάλιση της όσο το δυνατόν ταχύτερης και ασφαλούς πρόσβασης των κατοίκων σε πόσιμο νερό. Η εφαρμογή αυτής θα ξεκινήσει άμεσα.

Στην ανακοίνωσή της σχετικά με το ζήτημα της υδροδότησης της Αίγινας, η ΕΥΔΑΠ επισημαίνει ότι διαχρονικά στέκεται αρωγός στις ανάγκες των τοπικών κοινωνιών, παρέχοντας τεχνογνωσία και υποστήριξη όποτε αυτό απαιτείται, με γνώμονα την προστασία της δημόσιας υγείας και τη διασφάλιση της επάρκειας νερού. Στο πλαίσιο αυτό, συνεργάζεται στενά με τους αρμόδιους φορείς.

Τέλος, η ΕΥΔΑΠ διευκρινίζει ότι ο υποθαλάσσιος αγωγός που συνδέει το δίκτυο υδροδότησης του νησιού με το σύστημα της ΕΥΔΑΠ δεν αποτελεί ιδιοκτησία της Εταιρείας, ούτε εμπίπτει στην ευθύνη λειτουργίας και συντήρησής της. Η αποστολή της ΕΥΔΑΠ για την άμεση και αποτελεσματική επίλυση προβλημάτων ύδρευσης όπου και όταν προκύπτουν, καθώς και η ευθύνη της απέναντι στις τοπικές κοινωνίες, οδήγησαν στις άμεσες ενέργειες της Εταιρείας και σε αυτήν την περίπτωση.

