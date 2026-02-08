Συμβαίνει τώρα:
Ευρυτανία: Τροχαίο με έναν νεκρό όταν αυτοκίνητο έπεσε σε γκρεμό 300 μέτρων

Το δυστύχημα έγινε σε μικρή απόσταση από την Ιερά Μονή Προυσού
Τροχαίο δυστύχημα στην Ευρυτανία
Ο γκρεμός στον οποίο έπεσε το αυτοκίνητο / πηγή φωτογραφίας Star Κεντρικής Ελλάδας

Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε στον δρόμο Προυσού – Τόρνου στην Ευρυτανία την Κυριακή (08.02.2026). Ένα ΙΧ αυτοκίνητο, κάτω από άγνωστες, μέχρι στιγμής, συνθήκες ξέφυγε από την πορεία του και έπεσε σε γκρεμό βάθους περίπου 300 μέτρων.

Από το τροχαίο στην Ευρυτανία έχασε τη ζωή του ένας 59χρονος άνδρας, κάτοικος Τόρνου, ο οποίος οδηγούσε το αυτοκίνητο.

Σύμφωνα με τα evrytanika.gr, στο σημείο στήθηκε άμεσα μεγάλη επιχείρηση διάσωσης, με τη συμμετοχή δυνάμεων της πυροσβεστικής, της αστυνομίας και του ΕΚΑΒ.

Επιχείρησαν 31 πυροσβέστες, συμπεριλαμβανομένης της Ο.Ο.Ε.Δ. της 7ης ΕΜΑΚ και της ομάδας «ΙΚΑΡΟΣ» (drone) της ΠΕ.Π.Υ.Δ. Θεσσαλίας.

Ο άτυχος οδηγός ανασύρθηκε τελικά χωρίς τις αισθήσεις του και παραλήφθηκε από το πλήρωμα ασθενοφόρου του ΕΚΑΒ.

 

Τα αίτια και τις συνθήκες του τραγικού περιστατικού διερευνά η Τροχαία Καρπενησίου.

