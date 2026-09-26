Ελλάδα

Ευθύμιος Λέκκας: «Θύμισε Βηρυτό η Πλάκα, το κτίριο ήταν παλιό, ένα μνημείο, η τρωτότητά του ήταν μεγάλη»

Τι είπε για το ενδεχόμενο διαρροής φυσικού αερίου και για την «οριακή ισορροπία» στα γειτονικά κτίρια
Ευθύμιος Λέκκας: «Θύμισε Βηρυτό η Πλάκα, το κτίριο ήταν παλιό, ένα μνημείο, η τρωτότητά του ήταν μεγάλη»
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Στο σημείο της τραγωδίας που έχασαν τη ζωή τους έξι άνθρωποι στην Πλάκα, βρέθηκε ο Ευθύμιος Λέκκας. Ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ μίλησε το μεσημέρι του Σαββάτου (26.09.2026) για την τρωτότητα του κτιρίου, την οριακή στατικότητα των γειτονικών κτιρίων και το ενδεχόμενο διαρροής φυσικού αερίου.

Για μια «υποδειγματική επιχείρηση» απεγκλωβισμού των ανθρώπων που βρίσκονταν στο κτίριο όπου σημειώθηκε η έκρηξη στην Πλάκα έκανε λόγο αρχικά ο Ευθύμιος Λέκκας, επισημαίνοντας τον επαγγελματισμό της ΕΜΑΚ και των πυροσβεστών που επιχείρησαν κάτω από εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες.

Στη συνέχεια ανέφερε πως υπήρχαν δύο εκατέρωθεν κτίρια τα οποία βρίσκονταν υπό κατάρρευση, με αποτέλεσμα η ΕΜΑΚ να χρειαστεί να επιχειρήσει «μέσα από ένα πολύ δυσμενές περιβάλλον». «Θα πρέπει να δώσουμε συγχαρητήρια σε όλους όσοι επιχειρούσαν στην ΕΜΑΚ και στην Αστυνομία βεβαίως», σημείωσε.

Αναφορικά με τα αίτια της έκρηξης και το ενδεχόμενο αυτή να οφείλεται σε διαρροή φυσικού αερίου, ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ ξεκαθάρισε ότι δεν μπορεί να εκφράσει άποψη, καθώς η υπόθεση βρίσκεται υπό διερεύνηση. «Υποθέτουν, απ’ ό,τι συζητάμε, ότι υπήρχε μια διαρροή φυσικού αερίου μέσα στο κτίριο. Η κυρία που ήταν διευθύντρια του κτιρίου το πρωί μάλλον άναψε κάποιο λαμπτήρα και από εκεί ξεκίνησαν όλα, αλλά αυτό είναι πολύ επιφανειακή προσέγγιση», ανέφερε.

Όπως πρόσθεσε, την υπόθεση έχει αναλάβει η αρμόδια υπηρεσία της Πυροσβεστικής, προκειμένου να διερευνήσει τα αίτια της έκρηξης.

Μιλώντας για την κατάσταση του κτιρίου, ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ τόνισε ότι επρόκειτο για παλιό κτίριο και όχι για σύγχρονη κατασκευή, ενώ υπογράμμισε τη μεγάλη τρωτότητά του. «Ήταν ένα μνημείο, δεν ήταν σύγχρονο κτίριο. Η τρωτότητά του ήταν μεγάλη. Δεν είχε φέροντα οργανισμό σε όλη την έκτασή του. Ήταν από τοιχοποιία, τούβλα, τα οποία είναι ιδιαίτερα ευπαθή σε όλη αυτή τη διαδικασία», είπε.

Εξήγησε ότι η ευπάθεια της συγκεκριμένης κατασκευής οφείλεται, μεταξύ άλλων, στο γεγονός ότι τα στοιχεία της τοιχοποιίας «δεν έχουν καμία συνοχή μεταξύ τους», ενώ συνέδεσε τις εικόνες της κατάρρευσης με αντίστοιχες που είχε δει στη Βηρυτό μετά τη μεγάλη έκρηξη.

«Τα δύο κτίρια είναι σε οριακή ισορροπία»

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο Ευθύμιος Λέκκας και στα δύο γειτονικά κτίρια, τα οποία, όπως είπε, θα πρέπει να εξεταστούν από μηχανικούς. «Με όση εμπειρία διαθέτουμε, είναι σε μια οριακή ισορροπία. Τουλάχιστον έτσι φαίνονται, γιατί τα τμήματα των κτιρίων… ουσιαστικά το ένα κτίριο, το δεξιό κτίριο, η μια γωνία στέκεται σε ένα παράθυρο ουσιαστικά που το στηρίζει ξύλινο και το άλλο κτίριο βεβαίως έχει υποστεί ζημιές», ανέφερε.

Ωστόσο, διευκρίνισε ότι πρόκειται για «πολύ προκαταρκτική προσέγγιση» και ότι απαιτείται έλεγχος από μηχανικούς, προκειμένου να διακριβωθεί η στατικότητα των κτιρίων.

«Είναι κτίρια τα οποία χρήζουν κάποιας βελτίωσης. Είναι κτίρια τα οποία είναι σε έναν ανεκτό βαθμό στατικότητας, αλλά δεν ξέρει κανένας κατά πόσο θα αντέξουν σε έναν μεγάλο σεισμό ή σε μια μεγάλη έκρηξη», σημείωσε.

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