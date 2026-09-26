Ελλάδα

Χάρης Δούκας: Ενδεχομένως να οφείλεται σε διαρροή αερίου η έκρηξη στο κτίριο που κατέρρευσε στην Πλάκα

Όπως υπογράμμισε, η οριστική απάντηση για τα αίτια θα δοθεί από τους εμπειρογνώμονες μετά την ολοκλήρωση της έρευνας και την αξιολόγηση όλων των ευρημάτων
Ο Χάρης Δούκας
Ο Χάρης Δούκας / EUROKINISSI
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«Δυστυχώς επιβεβαιώθηκαν τα χειρότερα σενάρια», δήλωσε ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, έξω από το σημείο της ισχυρής έκρηξης στο τριώροφο νεοκλασικό κτίριο στην Πλάκα, μετά την ολοκλήρωση της επιχείρησης της ΕΜΑΚ και την ανεύρεση των σορών και των έξι αγνοουμένων.

Ο Χάρης Δούκας έκανε λόγο για μια «πολύ δύσκολη ιστορία», επισημαίνοντας ότι από εδώ και πέρα προτεραιότητα αποτελεί η ασφάλεια των συνεργείων και η αποκατάσταση της ασφάλειας στην ευρύτερη περιοχή. «Είχαμε πει από την αρχή ότι είναι μια πολύ δύσκολη ιστορία και από εδώ και πέρα θα είναι δύσκολα τα πράγματα», ανέφερε χαρακτηριστικά, τονίζοντας ότι δύο γειτονικά κτίρια έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές και βρίσκονται σε κατάσταση πλήρους αχρηστίας.

Όπως σημείωσε, θα πρέπει να κινηθούν άμεσα οι διαδικασίες και για τα δύο αυτά κτίρια, καθώς κρίνονται επικίνδυνα, ενώ σοβαρές ρωγμές έχουν εντοπιστεί και στο απέναντι κτίριο. «Θα δούμε και εκεί πόσο επικίνδυνα είναι τα πράγματα», είπε, παραπέμποντας στις αυτοψίες και τις εκθέσεις των αρμόδιων μηχανικών.

Υπογράμμισε ακόμα ότι οι πραγματογνώμονες θα συνεχίσουν να βρίσκονται στο σημείο, σε συνεργασία με τα συνεργεία και τα μηχανήματα του δήμου, καθώς, όπως είπε, η επιχείρηση δεν ολοκληρώνεται με την ανεύρεση των έξι σορών. «Κάθε εύρημα είναι πάρα πολύ σημαντικό», ανέφερε, εξηγώντας ότι τα στοιχεία που συλλέγονται θα αξιοποιηθούν προκειμένου να διαπιστωθούν με ασφάλεια τα αίτια της τραγωδίας.

Παράλληλα, ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στην ανάγκη να προχωρήσουν γρήγορα οι διαδικασίες για τον έλεγχο των παρακείμενων κτιρίων, ώστε να αποκατασταθεί το συντομότερο δυνατόν η κυκλοφορία και η λειτουργία του δρόμου. Μέχρι να ολοκληρωθούν οι απαραίτητοι έλεγχοι, πρόσθεσε, μεγάλο τμήμα του δρόμου θα παραμείνει αποκλεισμένο, καθώς θα συνεχίσουν να επιχειρούν συνεργεία του δήμου, η Δημοτική Αστυνομία, η Ελληνική Αστυνομία και η Πυροσβεστική.

Σε ό,τι αφορά τα αίτια της έκρηξης, ο Χάρης Δούκας ανέφερε ότι οι πραγματογνώμονες συλλέγουν όλα τα διαθέσιμα στοιχεία, τα οποία, σε συνεννόηση μαζί τους, μεταφέρονται σε ειδικό χώρο εναπόθεσης, όπου θα εξεταστούν από την Πυροσβεστική και τους υπόλοιπους αρμόδιους φορείς.

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις που επικαλέστηκε ο δήμαρχος Αθηναίων, το πιθανότερο σενάριο είναι αυτό της εκτεταμένης διαρροής αερίου. Ωστόσο, όπως υπογράμμισε, η οριστική απάντηση για τα αίτια θα δοθεί από τους εμπειρογνώμονες μετά την ολοκλήρωση της έρευνας και την αξιολόγηση όλων των ευρημάτων.

Ερωτηθείς σχετικά με πληροφορίες ότι είχε γίνει αντιληπτή οσμή αερίου στην περιοχή κατά τις δύο προηγούμενες ημέρες, ο Χάρης Δούκας δήλωσε ότι δεν έχει σχετική γνώση, σημειώνοντας πως δεν είχε υποβληθεί επίσημη καταγγελία στον Δήμο Αθηναίων.

Σχετικά με την κατάσταση των παρακείμενων κτιρίων, ο δήμαρχος Αθηναίων ανέφερε ότι η Πολεοδομία έχει ήδη πραγματοποιήσει έναν πρώτο έλεγχο, ενώ τη Δευτέρα αναμένεται να πραγματοποιηθεί πιο λεπτομερής αυτοψία.

«Το ζητούμενο είναι να τελειώσει εδώ η διαδικασία από τους ανθρώπους της ΕΜΑΚ, για να έχουμε όλα τα δεδομένα», ανέφερε, επισημαίνοντας ότι μόνο αφού ολοκληρωθεί η επιχείρηση και συγκεντρωθούν όλα τα στοιχεία θα μπορέσουν οι ειδικοί να καταλήξουν με ασφάλεια στα αίτια της έκρηξης.

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