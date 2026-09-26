Νάσος Κομιανός: «Η γιατρός δεν συνόδευσε τον Γιώργο Μαζωνάκη στο ΕΚΑΒ γιατί είχε πελάτη, νόμιζα ότι είναι ζωντανός»

Σχεδόν 20 μέρες αφότου «έσβησε» ο Γιώργος Μαζωνάκης, οι έρευνες για τις συνθήκες θανάτου του τραγουδιστή συνεχίζονται πυρετωδώς. Οι αρχές έχουν επικεντρωθεί στους δύο κατηγορούμενους γιατρούς και στα ιατρεία που διατηρούσαν στο κέντρο της Αθήνας, όπου πραγματοποιούσαν σεμινάρια και εναλλακτικές θεραπείες ευεξίας, αποσπώντας υπέρογκα χρηματικά ποσά από τους ασθενείς που τους επισκέπτονταν.

Την σιωπή του «έσπασε» ο υπνοθεραπευτής, Νάσος Κομιανός, μιλώντας στο Mega και τις «Εξελίξεις Τώρα», μία εβδομάδα μετά την σύνδεσή του με την υπόθεση. Αρχικά, ο υπνωτιστής μπήκε στο κάδρο των ερευνών, καθώς ήταν ο άνθρωπος που έλαβε την φωτογραφία του Γιώργου Μαζωνάκη κατά την διάρκεια της πλασμαφαίρεσης, το μοιραίο απόγευμα της 9ης Σεπτεμβρίου. Την εικόνα την είχε τραβήξει η 56χρονη γιατρός, η οποία κρατούσε ενήμερο τον συνεργάτη της για την πορεία της διαιδικασίας, καθώς ο τραγουδιστής θα έκανε ύπνωση μετά την πλασμαφαίρεση, ωστόσο δεν πρόλαβε ποτέ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Νάσος Κομιανός, οικειοθελώς είχε πάει στην Ευελπίδων για να καταθέσει όσα ήξερε σχετικά με την υπόθεση. Δεν εμπλέκεται και δεν κατηγορείται, σε αντίθεση με την 56χρονη και τον σύζυγό της που κρατούνται στις φυλακές Κορυδαλλού για ανθρωποκτονία από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο. Ο υπνοθεραπευτής είχε ξεκαθαρίσει από την πρώτη στιγμή ότι ενώ γνωρίζεται και έχει σύμβαση συνεργασίας με την γιατρό εδώ και πολλά χρόνια, δεν ήξερε προσωπικά τον ερμηνευτή, ούτε είχε υπάρξει ποτέ πελάτης του.

Όπως έχει γίνει γνωστό, ο Γιώργος Μαζωνάκης τον προσέγγισε προκειμένου να υποβληθεί σε ύπνωση. Ο υπνοθεραπευτής τον συμβούλευε πρώτα να κάνει τις απαραίτητες ιατρικές διαδικασίες για να προχωρήσει στην ύπνωση, και έτσι αναφέρθηκε το όνομα της γιατρού, στο ιατρείο της οποίας ο καλλιτέχνης είχε ήδη κάνει υδροθεραπείες στο παρελθόν, όπως έκανε και μία μέρα πριν πεθάνει. Ο γνωστός ερμηνευτής θα υποβαλλόταν σε πλασμαφαίρεση για πρώτη φορά, και ήταν ο λόγος που δίσταζε στην αρχή.

Μιλώντας στο Mega ο Νάσος Κομιανός, αναφέρθηκε αρχικά στην γνωριμία και τη συνεργασία του με την 56χρονη γιατρό πριν χρόνια, και για το πώς εκείνος κατέληξε να κάνει υπνώσεις και σεμινάρια στο ένα από τα δύο ιατρεία της: «Επικοινώνησε μαζί μου και μου λέει ”Έρχεστε καθόλου Αθήνα;” Της έκανα, λοιπόν, μια συνεδρία. Εντυπωσιάστηκε, ενθουσιάστηκε, έκανε και άλλες, σαν πελάτισσά μου. Όταν άνοιξε την Καρνέαδου το 2013, μου λέει “Νάσο, θα ήθελες να είσαι συνεργάτης και εδώ;” “Ε, βεβαίως”. “Θα σου βρίσκω πελάτες εγώ. Θα έρχεσαι εδώ, θα τους κάνεις υπνώσεις και θα φεύγεις“.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Πληρωνόμουνα, έφευγα. Υπογράφτηκε, γιατί θα έκανα ένα σεμινάριο στο άλλο χώρο που έχουνε, Πατριάρχου Ιωακείμ 6. Κατηγορούμαι γιατί κάνω σεμινάρια. Δεν ξέρω. Απαγορεύεται να κάνουμε σεμινάρια; Οι γιατροί συνεργαζόντουσαν με πάρα πολλούς εξωτερικούς συνεργάτες. Δηλαδή είχαμε ψυχολόγους, ψυχοθεραπευτές, διατροφολόγους, διαιτολόγους, μασέρ. Δεν πήγα εγώ τον Γιώργο στη γιατρό. Πήγαινε από το 2015 και έκανε ο Γιώργος υδροθεραπείες εκεί. Την ήξερε πολύ καλά και μιλάγανε και στον ενικό.

Εγώ πρώτη φορά στη ζωή μου τον είδα εκείνη τη μοιραία βραδιά, όταν καταρχάς με καλέσανε άνθρωποι του περιβάλλοντός του και τους λέω “Δεν μπορώ να το δεχτώ, γιατί όλοι μας έχουμε ακούσει ότι έχει συμβεί στο Δρομοκαΐτειο πέρσι το καλοκαίρι. Δεν μπορώ να το κάνω και δεν μπορώ να υπεισέλθω στα ιατρικά χωράφια”. Ήμουν απόλυτος και ξεκάθαρος. Και συμφωνώ. Λάθος μου. Δεν έπρεπε να το είχα κάνει. Έπρεπε να εμείνω στις αρχές μου. Έπρεπε να πω δεν τον δέχομαι. Τίποτα από αυτά δε θα είχε γίνει τώρα», είπε ο υπνοθεραπευτής.

«Θα τον στριμώξω»

Την Τρίτη, μία μέρα πριν πεθάνει, ο Γιώργος Μαζωνάκης έστειλε το μήνυμα ότι στην γιατρό αναφορικά με τις θεραπείες και τα μεγάλα χρηματικά ποσά που του είχαν ζητήσει. Για το εν λόγω μήνυμα ενημερώθηκε και ο Νάσος Κομιανός. «Πήρα την γιατρό την Τρίτη, τη ρωτάω “Ήρθε ο Μαζώ;” Μου λέει “Όχι, δεν έχει έρθει ακόμα”. “Σου ‘στειλε μήνυμα ότι δε θα ‘ρθει;” “Όχι”. Και λέω “Θα ‘ρθει. Αφού δε σου ‘στειλε μήνυμα, θα σου ‘ρθει σίγουρα“», είπε.

Για το μήνυμα του Γιώργου Μαζωνάκη, στο οποίο έλεγε στην 56χρονη γιατρό: «Είναι τρία ή έξι χιλιάρικα. Δεν μπορώ να δίνω αυτά τα ποσά», ο υπνοθεραπευτής περιέγραψε: «Μου το προώθησε εμένα και μου λέει “Αρχίσαμε“. Και λέω “Καλά, όταν θα έρθει την Τετάρτη, θα τον στριμώξω“. Γιατί εγώ θα τον έβλεπα την Τετάρτη. Είναι σημαντικό αυτό».

Και πρόσθεσε: «Εγώ δεν θα τον έβλεπα την Τρίτη. Την Τετάρτη θα τον έβλεπα και στην κουβέντα πάνω θα του ‘λεγα “Ρε φίλε, δεν κάναμε μια συμφωνία ότι θα κάνεις ότι είναι δυνατόν για να μπορέσουμε να σε βοηθήσουμε να προχωρήσεις;” Ακούγεται πολύ άσχημα το “θα σε στριμώξω“. Γενικώς εγώ είμαι λακωνικός και κοφτερός. Ο λόγος μου είναι έτσι. Δεν είναι στρογγυλεμένος ο λόγος μου. Ε, αυτό τώρα, φυσικά, ένας τρίτος τι υπέθεσε; “Α, αυτοί οι δύο τα παίρνουνε, είναι συνεργάτες και ο Κομιανός παίρνει μίζα“».

«Ανοίξτε τον λογαριασμό μου να δείτε τι προμήθειες έχω. Βλέπετε πού μένω και τι έχω και τι κάνω. Δηλαδή είναι αστεία πράγματα αυτά. Δεν ήξερα ότι η γιατρός τον έπεισε να κάνει την πλασμαφαίρεση. Τον έπεισε εκείνη και την έκανε την επόμενη μέρα. Που τελικά, απ’ ότι ακούω από τους γιατρούς, αντενδείκνυται αυτό το πράγμα. Δεν μπορείς να έχεις κάνει τέτοια σκληρή αφυδάτωση στον οργανισμό και να κάνεις καπάκι. Θα έπρεπε να του πει “Γιώργο, δεν είσαι καλά. Φύγε δέκα μέρες, ξεκουράσου και έλα σε δέκα μέρες”. Τίποτα δε θα είχε γίνει από όλα αυτά τώρα. Εγώ ήρθα και έφαγα και ξάπλωσα λίγο. Όταν άνοιξα το κινητό μου, βλέπω δύο μηνύματα. Το “Όλα καλά” και δυστυχώς κάτι άκομψο. Μου έχει στείλει φωτογραφία του Γιώργου, ο οποίος φαίνεται να ‘ναι σε μια κατάσταση ύπνου», εξήγησε ο υπνωτιστής στο Mega.

Η μοιραία φωτογραφία

Αναφορικά για την φωτογραφία που έλαβε στο κινητό του τηλέφωνο από την 56χρονη γιατρό, την ώρα της πλασμαφαίρεσης, περιέγραψε: «Ήταν κατακόκκινα τα μάγουλά του. Αλλά άκομψο τώρα. Τι στέλνεις φωτογραφία έναν ασθενή και το στέλνεις, σε έναν άλλο. Εγώ όμως καταλαβαίνοντας ότι όλα καλά, η διαδικασία δηλαδή είναι ρέει κανονικά, βάζω καρδούλες, βάζω δύο καρδούλες. Οι καρδούλες είναι δικές μου. Και μετά πάρα δέκα, στέλνω ένα μήνυμα: “Έφυγε ο Γιώργος;“. Δηλαδή έρχεται προς τα πάνω; Και μου λέει: “Δε μου απαντάει“.

Στις 16:53 την παίρνω τηλέφωνο και μου λέει ότι ο Γιώργος, τον πήρε το ΕΚΑΒ. Του έπεσε, λέει, η πίεση και τον πήρε το ΕΚΑΒ. Και λέω “εσύ τι κάνεις εκεί; Γιατί δεν τον συνοδεύει κανείς; Γιατί δεν έχει φύγει κάποιος μαζί του;” Και μου απαντάει: “Έχω πελάτισσα“. Με τη λέξη. Μου επιβεβαιώνει στην ουσία ότι είναι ζωντανός. Εγώ είμαι με την πεποίθηση ότι είναι ζωντανός αυτός ο άνθρωπος. Και ξαφνικά μέσα από τα media και τα λοιπά στις 18:01 σκάνε μηνύματα ότι πέθανε τέλος πάντων, ότι έφυγε ο Μαζωνάκης. Και έπαθα ένα σοκ. Της στέλνω μήνυμα “το έμαθες;”, Και απάντησε: “Ναι, μόλις το έμαθα”. Αυτά είναι εκεί. Θα τα βρούνε οι αρχές», είπε ο Νάσος Κομιανός.

Στην συνέχεια ανέφερε: «Πόσο περίεργο μου φαίνεται να φαίνεται το πρόσωπό μου, να πανηγυρίζει σε όλες τις οθόνες, σε όλα τα κανάλια και αυτοί οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για το θάνατο του Μαζωνάκη να είναι με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου τους. Δείχνουν το ποντίκι για να μη δουν τον ελέφαντα από πίσω. Ποιος ήταν υπεύθυνος που αυτό το ιατρείο που ήταν παράνομο τελικά λειτουργούσε όλα αυτά τα χρόνια; Ο Κομιανός ήταν υπεύθυνος για αυτό το πράγμα; Έπρεπε να τηρήσω τις αρχές μου.

Δεν έπρεπε ποτέ να γίνει αυτό το ραντεβού. Αν θα έπρεπε να είχε γίνει αυτό το ραντεβού, θα ήταν εδώ και κατά μόνας. Ήτανε λάθος μου. Το ομολογώ δημοσία και δυστυχώς με αυτό το λάθος μου, επειδή μέσω του κινητού μου έγινε η επαφή τους και έκλεισαν τα ραντεβού τους, εγώ αυτή τη στιγμή βρίσκομαι στο μάτι του κυκλώνα. Η δικαιοσύνη να κάνει τη δουλειά της. Αν μου ζητηθεί είμαι παρών».

«Ήταν πονεμένη ψυχή ο Μαζωνάκης»

Τέλος, σε ερώτηση για το πώς θα περιέγραφε τον Γιώργο Μαζωνάκης, ο υπνοθεραπευτής Νάσος Κομιανός, που τον συνάντησε 2 μέρες πριν τον θάνατό του, έκανε λόγο για μία καλή ψυχή που είχε ανάγκη για βοήθεια.

«Μία πονεμένη ψυχή που αισθάνεται πολύ μόνος. Είχε τρομερή ανάγκη για βοήθεια. Και πρέπει να είναι ψυχούλα. Πρέπει να είναι πολύ καλό παιδί κατά βάθος. Δηλαδή αυτό που λένε όλοι ότι έπιναν νερό στο όνομά του, έχουν δίκιο».