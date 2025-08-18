Συμβαίνει τώρα:
Εύβοια: 13χρονος έπαιξε κλαρίνο σε πανηγύρι και τους «τρέλανε» όλους

Ο νεαρός μάλιστα είχε μπει πρώτος στη Μουσική Σχολή Αλίμου
Ο νεαρός παίζοντας κλαρίνο στο πανηγύρι
Ο νεαρός παίζοντας κλαρίνο στο πανηγύρι

Ένας 13χρονος έδειξε το ταλέντο του στη μουσική παίζοντας κλαρίνο σε πανηγύρι στην Αχλαδερή στη Εύβοια και εντυπωσίασε τους παρευρισκόμενους.

Ο νεαρός, ο οποίος μένει στον Άγιο Δημήτριο Αττικής και πέρασε πρώτος στη Μουσική Σχολή Αλίμου παίζοντας γκαϊντα, είχε πάει για διακοπές στο χωριό στην Εύβοια και πήγε να διασκεδάσει στο πανηγύρι.

Κατά τη διάρκεια του τοπικού πανηγυριού, ο κόσμος τον ανέβασε στη σκηνή, όπου και μάγεψε το κοινό παίζοντας κλαρίνο.

Η νέα γενιά μουσικών φαίνεται πως κρατά ζωντανή την πολιτιστική μας κληρονομιά, γεγονός αναμφισβήτητα ενθαρρυντικό και αισιόδοξο.

Ελλάδα
