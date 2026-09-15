Εύβοια: 31χρονη Πολωνή ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της από δύσβατο μονοπάτι

Χωρίς τις αισθήσεις της ανασύρθηκε στην Εύβοια μία γυναίκα από την Πολωνία. Η 31χρονη βρέθηκε σε δύσβατο σημείο κοντά στην περιοχή Επισκοπή του δήμου Κύμης – Αλιβερίου.

Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική στην Εύβοια, οι αρχές ενημερώθηκαν για το περιστατικό με την Πολωνή περίπου στις 6:15 το απόγευμα της Τρίτης (15.09.2026) με τη γυναίκα να είναι χωρίς τις αισθήσεις της.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Προηγήθηκε κλήση στο 112 και άμεσα κινητοποιήθηκαν 5 πυροσβέστες με 2 οχήματα από το Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Κύμης.

Σύμφωνα με ενημέρωση από το ΠΣ, οι πυροσβεστικές δυνάμεις αφού προσέγγισαν την 31χρονη, την μετέφεραν με φορείο και στη συνέχεια παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Η επιχείρηση ολοκληρώθηκε λίγα λεπτά πριν τις 9 το βράδυ.

Η γυναίκα μεταφέρεται με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο της Κύμης.