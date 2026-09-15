Πέντε κρατούμενοι και ένας σωφρονιστικός υπάλληλος συνελήφθησαν στις φυλακές Αυλώνα για ναρκωτικά

Σε 6 συλλήψεις, ανάμεσα στις οποίες και ενός σωφρονιστικού υπαλλήλου, προχώρησαν αστυνομικοί της Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος σε επιχείρηση που πραγματοποίησαν, το απόγευμα της Δευτέρας (14.09.2026), στο Ειδικό Σωφρονιστικό Κατάστημα Νέων Αυλώνα.

Η επιχείρηση στις φυλακές Αυλώνα πραγματοποιήθηκε με τη συνδρομή και αστυνομικών της ΕΚΑΜ, παρουσία εισαγγελικού λειτουργού, έγινε γνωστό την Τρίτη (15.09.2026).

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Οι έρευνες της ΕΛΑΣ είχαν ως στόχο την αποδόμηση εγκληματικών δικτύων που δρουν μέσα στα Σωφρονιστικά Ιδρύματα και ύστερα από αξιοποίηση πληροφοριών για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών ουσιών μέσα στο Σωφρονιστικό Κατάστημα.

Μέσα σε τρία κελιά, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν μικροποσότητα κοκαΐνης, ακατέργαστης κάνναβης, όπως και κατεργασμένης κάνναβης σε μορφή «σοκολάτας», αλλά και 4 κινητά τηλέφωνα.

Όπως προέκυψε από την προανάκριση, οι 5 έγκλειστοι του Καταστήματος, οι οποίοι συνελήφθησαν για την κατοχή των ναρκωτικών, διακινούσαν από κοινού ποσότητες ναρκωτικών ουσιών στους συγκρατούμενους τους.

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Επιπλέον, κατά τη διάρκεια της επιχείρησης εντοπίστηκε και συνελήφθη σωφρονιστικός υπάλληλος να κατέχει αυτοσχέδιο τσιγάρο, που περιείχε ακατέργαστη κάνναβη, το οποίο και κατασχέθηκε.

Με εντολή του αρμόδιου εισαγγελέα, ο σωφρονιστικός υπάλληλος αφέθηκε ελεύθερος.

Οι συλληφθέντες, οι οποίοι έχουν απασχολήσει στο παρελθόν για παρόμοια και άλλα αδικήματα, οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα.