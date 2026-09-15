Τροχαίο στη Λαμία: Μετωπική σύγκρουση δύο αυτοκινήτων – Στο νοσοκομείο 4 άτομα ανάμεσά τους και 1 παιδί

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα με τέσσερις τραυματίες, μεταξύ των οποίων και ένα παιδί, σημειώθηκε στη Λαμία αργά το βράδυ της Τρίτης (15.09.2026).

Στο σοκαριστικό τροχαίο στη Λαμία ενεπλάκησαν δύο αυτοκίνητα που συγκρούστηκαν μετωπικά λίγο πριν το πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα με το fonografosnet.gr, στο ένα όχημα επέβαιναν γονείς και μικρό παιδί και στο άλλο ένας άνδρας οδηγός.

Άμεσα στο σημείο έσπευσαν αστυνομία και πυροσβεστική.

Ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ μετέφεραν όλα τα άτομα που ενεπλάκησαν στο τροχαίο στο νοσοκομείο Λαμίας.

Η αστυνομία διενεργεί προανάκριση για τα αίτια του τροχαίου ατυχήματος.