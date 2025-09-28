Ελλάδα

Εύβοια: Αυτοκίνητο με δυο επιβάτες έπεσε σε χαράδρα 150 μέτρων – Με το 112 ενημερώθηκε η πυροσβεστική

Το αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του στον δρόμο Ροβιές – Όσιος Δαυίδ
Πυροσβεστική
Πυροσβεστική / EUROKINISSI

Σοβαρό τροχαίο στη βόρεια Εύβοια το απόγευμα της Κυριακής 28 Σεπτεμβρίου καθώς ένα αυτοκίνητο με δυο επιβάτες έπεσε σε χαράδρα 150 μέτρων!

Σύμφωνα με τo eviaonalie το τροχαίο στην Εύβοια έγινε όταν το αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του στον δρόμο Ροβιές – Όσιος Δαυίδ, κοντά στον οικισμό Παλαιοχώρι, και κατέληξε σε χαράδρα βάθους περίπου 150 μέτρων.

Μέσα στο όχημα επέβαιναν δύο άτομα.

Ο οδηγός ειδοποίησε άμεσα μέσω του αριθμού 112, με αποτέλεσμα να κινητοποιηθεί η Πυροσβεστική Υπηρεσία, η οποία σπεύδει στο σημείο ακολουθώντας το στίγμα που δόθηκε. Στο σημείο σπεύδει και ασθενοφόρο ΕΚΑΒ.

