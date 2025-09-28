Ελλάδα

Εύβοια: Αυτοκίνητο με δυο επιβάτες έπεσε σε χαράδρα 150 μέτρων, νεκρός ο ένας – Με το 112 ενημερώθηκε η πυροσβεστική

Το αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του στον δρόμο Ροβιές – Όσιος Δαυίδ
Τροχαίο στην Εύβοια
Τροχαίο στην Εύβοια

Σοκαριστικό τροχαίο δυστύχημα στη βόρεια Εύβοια το απόγευμα της Κυριακής 28 Σεπτεμβρίου καθώς ένα αυτοκίνητο με δυο επιβάτες έπεσε σε χαράδρα 150 μέτρων!

Σύμφωνα με τo eviaonalie το τροχαίο στην Εύβοια έγινε όταν το αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του στον δρόμο Ροβιές – Όσιος Δαυίδ, κοντά στον οικισμό Παλαιοχώρι, και κατέληξε σε χαράδρα βάθους περίπου 150 μέτρων.

Μέσα στο όχημα επέβαιναν δύο άτομα και σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες ο ένας επιβάτης είναι νεκρός. 

Ο οδηγός ειδοποίησε άμεσα μέσω του αριθμού 112, με αποτέλεσμα να κινητοποιηθεί η Πυροσβεστική Υπηρεσία, η οποία σπεύδει στο σημείο ακολουθώντας το στίγμα που δόθηκε. Στο σημείο σπεύδει και ασθενοφόρο ΕΚΑΒ.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Νέα συγκέντρωση αλληλεγγύης στον απεργό πείνας, Πάνο Ρούτσι στο Σύνταγμα - Κλειστή η Βασιλίσσης Σοφίας
Ο Πάνος Ρούτσι συνεχίζει για 14η μέρα την απεργία πείνας δηλώνοντας αποφασισμένος μέχρι να υπάρξει ουσιαστική ανταπόκριση στα αιτήματά του για την εκταφή του γιου του
Συγκέντρωση αλληλεγγύης για τον Πάνο Ρούτσι
Ανανεώθηκε πριν 28 λεπτά
14
Οι περιοχές που θα «χτυπήσει» η κακοκαιρία μέχρι το βράδυ - Η ΕΜΥ επικαιροποίησε το έκτακτο δελτίο καιρού
Συνιστάται στους κατοίκους των περιοχών να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις, να είναι προσεκτικοί σε περιοχές με ιστορικό πλημμυρών και να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες της Πολιτικής Προστασίας
Καιρός 1
Μάρτυρας «κλειδί» για την 62χρονη που έθαψε τη μητέρα της στη Βοιωτία - «Ήθελε να χρησιμοποιήσει τη θεία μου για μάνα της»
«Ή με σώζεις ή αυτοκτονώ», φέρεται να είπε η 62χρονη στον μάρτυρα -«κλειδί» ασκώντας του ψυχολογική πίεση για να χρησιμοποιήσει την ηλικιωμένη θεία του και να την παρουσιάσει ως μητέρα της στους αστυνομικούς
Το σημείο που είχε θάψει η 62χρονη την ηλικιωμένη μητέρα της
Newsit logo
Newsit logo