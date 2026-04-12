Εύβοια: Έσβησε το Άγιο Φως λίγο πριν φτάσει στους πιστούς

Ένα απρόοπτο σημειώθηκε στην Εύβοια το βράδυ της Ανάστασης, στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Κριεζών, χαρίζοντας μια διαφορετική, πιο ανθρώπινη νότα στη στιγμή. Την ώρα που ο ιερέας έβγαινε από το ιερό για να μεταδώσει το Άγιο Φως, οι πιστοί πλησίασαν με ανυπομονησία για να ανάψουν πρώτοι τις λαμπάδες τους.

Μέσα στη μικρή «φασαρία» της στιγμής, το κερί του ιερέα έσβησε, δημιουργώντας για λίγα δευτερόλεπτα μια αμηχανία μέσα στην εκκλησία. Ωστόσο, στην Εύβοια η Ανάσταση συνεχίστηκε χωρίς πρόβλημα, καθώς ο ιερέας με ψυχραιμία επέστρεψε στο ιερό, άναψε ξανά το κερί και βγήκε πάλι για να μοιράσει το Άγιο Φως.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Την ώρα που συνέβη το περιστατικό, ακούστηκε ένα αυθόρμητο «ωωωωω!» από τον κόσμο, το οποίο γρήγορα μετατράπηκε σε χαμόγελα και γέλια. Οι πιστοί έδειξαν κατανόηση και δεν άφησαν το μικρό αυτό απρόοπτο να χαλάσει το κλίμα της βραδιάς.

Αντίθετα, η στιγμή αυτή έδωσε έναν πιο ζεστό και ανθρώπινο τόνο στη λειτουργία, θυμίζοντας πως ακόμη και στις πιο ιερές στιγμές μπορεί να υπάρξουν μικρές ατυχίες.