Στα Χανιά το πλωτό παλάτι του Προέδρου των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων – Βίντεο από το super yacht «Tattoosh»

Ένα – στην κυριολεξία – πλωτό παλάτι μήκους 92 μέτρων έκανε την εμφάνισή του την Πέμπτη (10.09.2026) στη θαλάσσια περιοχή ανοιχτά από τα Χανιά. Πρόκειται για το υπερπολυτελές super yacht που φέρει την ονομασία «Tattoοsh» και ανήκει στον Πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, Μοχάμεντ μπιν Ζαγέντ Αλ Ναχιάν.

Η σούπερ θαλαμηγός «Tattoosh» του αρχηγού του κράτους των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων ξεκίνησε το ταξίδι του από το Barsko του Μαυροβουνίου, ενώ τελευταίος σταθμός πριν τα Χανιά ήταν οι Σπέτσες.

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Όπως αναφέρει το Flashnews.gr, το τεράστιο υπερπολυτελές σκάφος αρχικά κατασκευάστηκε για τον μεγιστάνα της κινητής τηλεφωνίας, Craig McCaw, στο Rendsburg της Γερμανίας από την «Nobiskrug», και ολοκληρώθηκε τον Ιούνιο του 2000.

Όμως σχεδόν αμέσως, το 2001, αγοράστηκε από τον συνιδρυτή της Microsoft, Paul Allen με αναφερόμενο κόστος 100 εκατομμυρίων δολαρίων.

Μετά τον θάνατο του Άλεν το 2018, το super yacht περιήλθε στην ιδιοκτησία του Προέδρου των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, Μοχάμεντ μπιν Ζαγέντ Αλ Ναχιάν

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Το «Tattoosh» κοντά στην Γραμβούσα Χανίων:

Όπως αναφέρει η ειδική ιστοσελίδα fraseryachts.com, το «Tatoosh» διατίθεται για ενοικίαση στην τιμή των 950.000 ευρώ την εβδομάδα!

Μπορεί να φιλοξενήσει 12 άτομα στις 11 καμπίνες, ενώ διαθέτει 31 άτομα πλήρωμα.