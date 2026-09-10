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Φωτιά στο Κιλκίς στην περιοχή Πλαγιά: Άμεση κινητοποίηση της πυροσβεστικής

Ο Δήμος Παιονίας συνδράμει στο έργο της κατάσβεσης με υδροφόρες
Η φωτιά στην Κόνιτσα
Φωτιά σε δασική έκταση / EUROKINISSI / Φωτογραφία αρχείου
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Φωτιά ξέσπασε στην περιοχή Πλαγιά του Κιλκίς λίγα λεπτά πριν τις 11 το βράδυ της Πέμπτης (10.09.2026). Αμέσως σήμανε συναγερμός στην Πυροσβεστική Υπηρεσία. Δεν απειλείται κατοικημένη περιοχή.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία, ενημερώθηκε για τη φωτιά σε δασική έκταση στην Πλαγιά Κιλκίς περίπου στις 22:45.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν 12 πυροσβέστες με 5 οχήματα.

Ο Δήμος Παιονίας συνδράμει στο έργο της κατάσβεσης με υδροφόρες.

Τα αίτια της πυρκαγιάς αναλαμβάνει να διερευνήσει το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Θεσσαλονίκης.

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