Ελλάδα

Καιρός σήμερα: Στους 37 βαθμούς η θερμοκρασία, έως 5 μποφόρ οι άνεμοι στο Αιγαίο – Πού θα βρέξει

Στο Ιόνιο οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις με εντάσεις 3-4, ενισχυόμενοι το απόγευμα στα 5 μποφόρ
Ζέστη στην Αθήνα
Ζέστη στην Αθήνα / EUROKINISSI / Φωτογραφία (αρχείου) Γιάννης Παναγόπουλος
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Πιο ζεστός θα είναι ο καιρός σήμερα Παρασκευή (11.09.2026), με τη θερμοκρασία να φτάνει έως τους 37 βαθμούς Κελσίου. Τοπικά θα εκδηλωθούν βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες.

Ο καιρός σήμερα σύμφωνα με το meteo.gr, τη μετεωρολογική υπηρεσία του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών: Την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου 2026 βροχές και καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως στα βορειοδυτικά ορεινά. Βόρειοι άνεμοι έως 4μποφόρ θα πνέουν στο Αιγαίο. Μικρή άνοδος θα σημειώσει η θερμοκρασία. Περιορισμένη τοπικά ορατότητα τη νύχτα και νωρίς το πρωί.

Πιο αναλυτικά, σε ολόκληρη τη χώρα αναμένεται ηλιοφάνεια με λίγες μόνο τοπικές νεφώσεις. Τις μεσημεριανές ώρες οι νεφώσεις στα ηπειρωτικά θα αυξηθούν και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες σε ορεινά τμήματα, κυρίως της βορειοδυτικής χώρας. Τη νύχτα και νωρίς το πρωί η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη και θα εκδηλωθούν ομίχλες, κυρίως στα δυτικά ηπειρωτικά και στα Επτάνησα.

Η θερμοκρασία στη Δυτική Μακεδονία θα κυμανθεί από 12 έως 30-32 βαθμούς Κελσίου, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 14 έως 33-35 και τοπικά 36 βαθμούς, στη Θεσσαλία από 15 έως 34-36 και τοπικά 37, στην Ήπειρο από 16 έως 31-32 βαθμούς, στην υπόλοιπη χώρα από 16 έως 33-34 και τοπικά 35 βαθμούς, στα Επτάνησα από 19 έως 31-32 βαθμούς, στα νησιά του Αιγαίου και στην Κρήτη από 18 έως 30-32, ενώ στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου οι μέγιστες θα φτάσουν στους 34-35 βαθμούς Κελσίου.

Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν βόρειοι βορειοδυτικοί με εντάσεις 4-5 μποφόρ και στα νοτιότερα πελάγη δυτικοί βορειοδυτικοί, επίσης με εντάσεις 4-5 μποφόρ. Στο Ιόνιο οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις με εντάσεις 3-4 μποφόρ, ενισχυόμενοι το απόγευμα στα 5 μποφόρ.

Στην Αττική αναμένονται λίγες νεφώσεις, πυκνότερες από τις μεσημεριανές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με εντάσεις έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο των Αθηνών θα κυμανθεί από 22 έως 34-35 βαθμούς Κελσίου.

Στον νομό Θεσσαλονίκης αναμένονται λίγες νεφώσεις, πυκνότερες από τις μεσημεριανές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν από διάφορες διευθύνσεις με εντάσεις 2-3 μποφόρ όμως από το μεσημέρι θα στραφούν σε νότιους με εντάσεις έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης θα κυμανθεί από 21 έως 31-32 βαθμούς Κελσίου.

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