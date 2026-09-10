Γιώργος Μαζωνάκης: Η μεγάλη ανατροπή των δεδομένων του θανάτου του – Η κάμερα και οι μαρτυρίες που «φωτίζουν» τις τελευταίες στιγμές του καλλιτέχνη

Τα όσα συνέβησαν το μεσημέρι της Τετάρτης (9/9/26) στο «ιατρείο των πλουσίων» στο Κολωνάκι, εκεί που γράφτηκε το τραγικό φινάλε του Γιώργου Μαζωνάκη, αποκαλύπτονται σιγά – σιγά μέσα από πειστήρια και μαρτυρίες που έχουν στα χέρια τους οι αστυνομικοί που ερευνούν την υπόθεση.

Αν και αρχικά οι γιατροί της «κλινικής» φέρονται να υποστήριξαν ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης ήταν σε κακή κατάσταση όταν πήγε στο ιατρείο και πως δεν πρόλαβαν να ξεκινήσουν καν την θεραπεία τους -άρα δεν ευθύνονται εκείνοι για την ανακοπή, τα στοιχεία ανατρέπουν το ένα μετά το άλλο αυτούς τους ισχυρισμούς.

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Όπως αποκάλυψε νωρίτερα το newsit.gr το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης όχι μόνο είχε μπει σε λειτουργία αλλά ο Γιώργος Μαζωνάκης ήταν ήδη τρεις ώρες εκεί στο ιατρείο, πριν τη στιγμή που κάλεσαν το ΕΚΑΒ για βοήθεια.

Η κάμερα ασφαλείας δείχνει τον τραγουδιστή να μπαίνει στο ιατρείο στις 13.30

Σύμφωνα με πληροφορίες του newsit.gr η κάμερα ασφαλείας που βρίσκεται στο κτίριο της οδού Καρνεάδου, στο Κολωνάκι, έχει καταγράψει τον αγαπημένο καλλιτέχνη να μπαίνει στο χώρο λίγο μετά τις 13.00 το μεσημέρι -και όχι μετά τις 16.00 που ισχυρίστηκε αρχικά η γιατρός.

Επίσης, όπως πρόκυψε από τις έρευνες των Αστυνομικών αλλά και της επιτροπής του ιατρικού συλλόγου Αθηνών, που πήγαν στην κλινική για τις έρευνες, είχε ξεκινήσει η διαδικασία της πλασμαφαίρεσης στον Γιώργο Μαζωνάκη όταν εκείνος έπαθε την μοιραία ανακοπή, καθώς το συγκεκριμένο μηχάνημα που χρησιμοποιήθηκε, ήταν σε λειτουργία για σχεδόν 45 λεπτά.

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Αντίθετα, η γιατρός είχε ισχυριστεί ότι ο καλλιτέχνης είχε φτάσει στο ιατρείο στις 16.00 και ότι έχασε τις αισθήσεις του ενώ του είχε τοποθετηθεί ο δεύτερος φλεβοκαθετήρας στο αριστερό χέρι προκειμένου να ξεκινήσει η πλασφαφαίρεση.

«Προσπαθούσαν να αποσυνδέσουν το μηχάνημα για να κρύψουν τα ίχνη»

Ένας διασώστης του ΕΚΑΒ που έφτασε στο σημείο για να παραλάβει τον αγαπημένο καλλιτέχνη, οδήγησε τους αστυνομικούς στην αποκάλυψη της αλήθειας για το μηχάνημα που ήταν σε λειτουργία.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με πληροφορίες του newsit.gr ο παρατηρητικός διασώστης, είδε ότι το μηχάνημα της πλασμαφαίρεσης λειτουργούσε την στιγμή που έφτασε το ΕΚΑΒ για βοήθεια. Μάλιστα, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, οι γιατροί το καθάριζαν και προσπαθούσαν να το αποσυνδέσουν, προφανώς σε μία προσπάθεια να κρύψουν τα ίχνη τους και ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης, έπαθε ανακοπή κατά τη διάρκεια της πλασμαφαίρεσης.

Με τα τελευταία δεδομένα, θα έχει ενδιαφέρον η στάση που θα κρατήσουν πλέον οι δύο γιατροί του Κολωνακίου, καθώς οι αρχικοί ισχυρισμοί τους καταρρέουν ο ένας μετά τον άλλον.

Υπενθυμίζεται ότι συνελήφθησαν το απόγευμα της Πέμπτης (10/9/26) -μία ημέρα μετά τα τραγικά γεγονότα που οδήγησαν στον θάνατο τον Γιώργο Μαζωνάκη- και περνούν το βράδυ τους στην Ασφάλεια Αθηνών καθώς σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για θανατηφόρα έκθεση. Πρόκειται για κακούργημα και το ζευγάρι θα οδηγηθεί την Παρασκευή (11/9/26) στον εισαγγελέα.

Το «χρυσό» πελατολόγιο του Κολωνακίου

Την ίδια ώρα, η Αστυνομία έχει πάρει πλήθος ψηφιακών πειστηρίων που θα πάνε στα εγκληματολογικά εργαστήρια για ανάλυση.

Ενδιαφέρον παρουσιάζει η λίστα με το πελατολόγιο του λεγόμενου «ιατρείου των πλουσίων» που πλέον είναι στα χέρια των αστυνομικών.

Σε συνεννόηση με τον εισαγγελέα θα αποφασιστούν οι επόμενες κινήσεις για την πολύκροτη υπόθεση, καθώς θεωρείται πολύ πιθανό, αρκετοί ασθενείς τα τελευταία χρόνια να έχουν υποβληθεί σε πλασμαφαίρεση στο συγκεκριμένο ιατρείο.

Μία πράξη που σύμφωνα με τον νόμο, δεν επιτρέπεται σε καμία περίπτωση να γίνεται εκτός νοσοκομείου, πόσο μάλλον σε ένα διαμέρισμα πολυκατοικίας, με άδεια απλού ιατρείου.

Η υπόθεση έχει επίκεντρο το θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, ωστόσο φαίνεται πως «απλώνεται» και σε άλλα πεδία που χρήζουν έρευνας.

Η οικογένεια του αγαπημένου τραγουδιστή πάντως, όπως δήλωσε στο LiveNews ο δικηγόρος Χαράλαμπος Λυκούδης, του ανέθεσε την υπεράσπιση της κατηγορίας, για τη διαλεύκανση των συνθηκών κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του ο Γιώργος Μαζωνάκης.

«Έχει μεγάλο βάθος η υπόθεση. Ετοιμάζω μία λίστα από σειρά ανακριτικών πράξεων που θα ζητήσω να γίνει από την αρμόδια υπηρεσία που κάνει την προανάκριση.

Από την άρση του τηλεφωνικού απορρήτου, από τις συνομιλίες για το τι ειπώθηκε σε αυτές τις πρώτες συνομιλίες, για φωτογραφίες που τυχόν ελήφθησαν στο πρώτο στάδιο, για το τι ειπώθηκε στους διασώστες του ΕΚΑΒ, από το πόσο βοηθήθηκαν οι διασώστες για να έχουν αποτυπωμένο το τι ακριβώς συνέβη και πολλά άλλα διαδικαστικά που θα ζητήσω» περιέγραψε ο δικηγόρος στον Νίκο Ευαγγελάτο.