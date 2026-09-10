Νέα Φιλαδέλφεια: Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους ο 25χρονος για την υπόθεση ξυλοδαρμού 17χρονου με αυτισμό

Σύμφωνα με τον δικηγόρο του, ο 25χρονος αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους καθώς το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών

Αθηνών έκρινε μη αναγκαία την περαιτέρω προσωρινή κράτησή του για το περιστατικό στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Πρόκειται για υπόθεση η οποία είχε απασχολήσει έντονα την κοινή γνώμη και τα μέσα ενημέρωσης, καθώς συνδέθηκε με το σοβαρό φερόμενο περιστατικό βίας που έγινε τον Μάιο του 2026 στη Νέα Φιλαδέλφεια Αττικής, κατά τη διάρκεια τοπικής εκδήλωσης, με θύμα ανήλικο.

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Όπως αναφέρει το δελτίο τύπου από το δικηγορικό γραφείο του Ιωάννη Γλύκα «σύμφωνα με όσα είχαν δημοσιοποιηθεί κατά τον χρόνο του περιστατικού, κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης προέκυψε επεισόδιο μεταξύ νεαρών ατόμων, μετά από περιστατικό συνωστισμού. Στο πλαίσιο του επεισοδίου αποδίδεται στον εντολέα μας ότι επιτέθηκε σε παρευρισκόμενα πρόσωπα και ότι προκάλεσε σοβαρό τραυματισμό σε 17χρονο, ο οποίος, σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, ανήκει στο φάσμα του αυτισμού.

Η υπόθεση είχε λάβει ιδιαίτερη δημοσιότητα λόγω της ηλικίας και της κατάστασης του ανηλίκου, καθώς και λόγω της σοβαρότητας των

τραυματισμών που, σύμφωνα με τις τότε αναφορές, υπέστη.

Ο εντολέας μας, ωστόσο, από την πρώτη στιγμή και σταθερά, μέσω της υπεράσπισής του, έχει υποστηρίξει ότι δεν ενήργησε με σκοπό να προκαλέσει τον αποδιδόμενο τραυματισμό, αλλά ότι βρέθηκε σε κατάσταση άμυνας, εκθέτοντας ενώπιον των αρμόδιων δικαστικών αρχών τη δική του εκδοχή για τα πραγματικά περιστατικά.

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Η ουσιαστική αξιολόγηση των πραγματικών περιστατικών, των εκατέρωθεν ισχυρισμών και των αποδεικτικών στοιχείων αποτελεί αντικείμενο της κύριας ποινικής δίκης.

Με το συγκεκριμένο Βούλευμα διατάχθηκε η απόλυση του εντολέα μας από το Κατάστημα Κράτησης και η αντικατάσταση της προσωρινής του κράτησης με περιοριστικούς όρους, κρίνοντας ότι η περαιτέρω παραμονή του στη φυλακή δεν αποτελεί πλέον αναγκαίο μέτρο για την επίτευξη των σκοπών της προσωρινής κράτησης.

«Δεν είναι αναγκαία η περαιτέρω συνέχιση της προσωρινής κράτησης». Ιδιαίτερη σημασία έχει το σκεπτικό της δικαστικής κρίσης. Το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών Αθηνών έκρινε ότι οι σκοποί της προσωρινής κράτησης, και συγκεκριμένα η εξασφάλιση της παρουσίας του κατηγορουμένου στο Δικαστήριο, η υποβολή του στην εκτέλεση ενδεχόμενης καταδικαστικής απόφασης, καθώς και η αποτροπή τέλεσης νέων αξιόποινων πράξεων, μπορούν στην προκειμένη περίπτωση να εξυπηρετηθούν επαρκώς με την επιβολή ηπιότερων μέτρων δικονομικού καταναγκασμού.

Ως εκ τούτου, το Συμβούλιο έκρινε ότι οι περιοριστικοί όροι που επιβλήθηκαν είναι απολύτως αναγκαίοι και επαρκείς για την επίτευξη των ανωτέρω σκοπών.

Κατά συνέπεια, σύμφωνα με την κρίση του Συμβουλίου, η συνέχιση της προσωρινής κράτησης, και μάλιστα για επιπλέον χρονικό διάστημα έξι μηνών, δεν παρίσταται πλέον αναγκαία ούτε συμβατή με την αρχή της αναλογικότητας. Δεν κρίθηκε πιθανή η τέλεση νέων εγκλημάτων Ιδιαίτερη βαρύτητα έχει και η κρίση του Συμβουλίου ως προς την πιθανότητα τέλεσης νέων αξιόποινων πράξεων.

Από την αξιολόγηση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της αποδιδόμενης πράξης και των λοιπών δεδομένων της υπόθεσης, δεν κρίθηκε ότι, σε περίπτωση απόλυσης του κατηγορουμένου, είναι πολύ πιθανό να διαπράξει νέα εγκλήματα, ώστε να δικαιολογείται η εξακολούθηση του έσχατου αυτού μέτρου δικονομικού καταναγκασμού.

Παράλληλα, το Συμβούλιο έκρινε ότι το χρονικό διάστημα κατά το οποίο ο εντολέας μας παρέμεινε προσωρινά κρατούμενος ήταν, υπό τις συγκεκριμένες περιστάσεις, επαρκές για την επίτευξη του σκοπού του σωφρονισμού και της συμμόρφωσής του, χωρίς να καθίσταται αναγκαία η περαιτέρω παραμονή του στη φυλακή.

Η υπόθεση θα κριθεί στο ακροατήριο Με το ίδιο Βούλευμα, η υπόθεση παραπέμπεται προς εκδίκαση ενώπιον του αρμόδιου Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου της περιφέρειας του Εφετείου Αθηνών ως προς τις αποδιδόμενες στον Α.Κ. πράξεις της βαριάς σκοπούμενης σωματικής βλάβης σε βάρος ανηλίκου και αδύναμου ατόμου, καθώς και της επικίνδυνης σωματικής βλάβης, οι οποίες φέρεται να έλαβαν

χώρα στη Νέα Φιλαδέλφεια Αττικής.

Ο Α.Κ. θα παραμείνει ελεύθερος, τηρώντας τους περιοριστικούς όρους που του επιβλήθηκαν και θα υπερασπιστεί τη θέση του ενώπιον του αρμόδιου Δικαστηρίου.

Η υπεράσπιση θα συνεχίσει να ασκεί το έργο της με απόλυτο σεβασμό στις θεμελιώδεις αρχές της ποινικής δίκης, στο τεκμήριο αθωότητας, στα δικαιώματα του κατηγορουμένου και στην αρχή της αναλογικότητας, αναμένοντας την οριστική δικαστική κρίση επί της ουσίας της υπόθεσης».