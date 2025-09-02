Συμβαίνει τώρα:
Εύβοια: Νεκρός και ο 35χρονος συνοδηγός μηχανής μετά από τροχαίο στα Ψαχνά

Πενθεί για δεύτερη φορά μέσα σε λίγες ημέρες η κοινωνία της Νέας Αρτάκης
Πενθεί για δεύτερη φορά μέσα σε λίγες ημέρες η κοινωνία της Νέας Αρτάκης, από την είδηση του θανάτου και του 35χρονου συνοδηγού της μηχανής,η οποία τα ξημερώματα της Κυριακής (31/08/2025), ενεπλάκη σε τροχαίο δυστύχημα που έγινε στην Εύβοια.

Ο 35χρονος συνοδηγός της μηχανής, που συγκρούστηκε με αυτοκίνητο το οποίο οδηγούσε 75χρονος, άφησε την τελευταία του πνοή τα ξημερώματα (02/09/2025) στην Εύβοια βυθίζοντας στο πένθος, για δεύτερη φορά μέσα σε λίγα 24ωρα, την κοινωνία της Νέας Αρτάκης.

Το τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε την περασμένη Κυριακή, στις 2:00 τα ξημερώματα, στον δρόμο Ψαχνών – Πολιτικών, στον Δήμο Διρφύων – Μεσσαπίων. 

Από τη σφοδρή σύγκρουση, ο 21χρονος οδηγός της μηχανής ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του και παρά τις προσπάθειες των γιατρών, διαπιστώθηκε ο θάνατός του λίγη ώρα αργότερα.

Ο 35χρονος συνεπιβάτης, όντας τραυματισμένος σοβαρά, μεταφέρθηκε εσπευσμένα σε νοσοκομείο των Αθηνών, όπου τα ξημερώματα άφησε την τελευταία του πνοή.

Σύμφωνα με το eviaonline.gr το αυτοκίνητο που οδηγούσε o 75χρονος, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, συγκρούστηκε με τη μηχανή στην οποία επέβαιναν οι δύο άνδρες.

