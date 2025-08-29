Εύβοια: Σφοδρό τροχαίο στα Στύρα με έναν τραυματία στο νέο περιφερειακό δρόμο του Δήμου Καρύστου

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα, με ένα τραυματία, σημειώθηκε σήμερα (29/08/2025) στην Εύβοια, λίγες μόλις ώρες μετά το θανατηρόφορο τροχαίο στο δρόμο Αλιβερίου – Χαλκίδας όπου έχασε τη ζωή του ένας 44χρονος δικυκλιστής.

Σύμφωνα με πληροφορίες του eviaonline.gr, το τροχαίο ατύχημα συνέβη όταν δύο αυτοκίνητα, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, συγκρούστηκαν στην Εύβοια, στον δρόμο από Νέα Στύρα προς Στύρα στο ύψος του νέου περιφερειακού δρόμου στο Δήμο Καρύστου.

Από τη σφοδρή σύγκρουση, τραυματίστηκε ένας εκ των οδηγών, ο οποίος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Καρύστου.

Ο οδηγός του δεύτερου οχήματος, σύμφωνα με το eviaonline.gr, είναι καλά στην υγεία του.

Έρευνα για το ατύχημα διενεργούν οι Αρχές.