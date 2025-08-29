Εύβοια: Αδελφός γνωστής δημοσιογράφου, ο 44χρονος δικυκλιστής που έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα

Τραγικό τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής (29/08/2025) στην Εύβοια, με έναν 44χρονο να χάνει τη ζωή του, μετά τη σύγκρουση της μοτοσυκλέτας τους με τζιπ.

Ο 44χρονος δικυκλιστής, αδελφός της γνωστής Ευβοιώτισσας δημοσιογράφου, Μαρία Καράπα, τραυματίστηκε θανάσιμα στο τροχαίο που έλαβε χώρα στο δρόμο Αλιβερίου – Χαλκίδας, αμέσως μετά την διασταύρωση της παραλίας Ποντικού, στην Εύβοια.

Η σύζυγος του άτυχου δικυκλιστή, Λίλα, που επέβαινε επίσης στη μηχανή, τραυματίστηκε σοβαρά και διεκομίσθη στο νοσοκομείο Χαλκίδας

Το ζευγάρι έχει τρία παιδάκια.

Σοβαρά τραυματισμένοι μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο κέντρο υγείας και οι δύο επιβάτες του αυτοκινήτου.

Από την σφοδρή σύγκρουση προκλήθηκε φωτιά.