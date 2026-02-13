Ελλάδα

Εύβοια: Σύλληψη αστυνομικού μετά από καταγγελία της συζύγου του για ενδοοικογενειακή βία

Το περιστατικό φέρεται να ξεκίνησε με φραστικό επεισόδιο, το οποίο, όπως κατήγγειλε η γυναίκα, εξελίχθηκε και σε σωματική επίθεση
Περιπολικό της Ελληνικής Αστυνομίας
EUROKINISSI / Φωτογραφία (αρχείου) Γιάννης Παναγόπουλος

Νέα υπόθεση ενδοοικογενειακής βίας σημειώθηκε στην Εύβοια το βράδυ της Τσικνοπέμπτης (12/02/2026) με αποτέλεσμα να συλληφθεί ένας αστυνομικός.

Το περιστατικό σύμφωνα με το eviareporter έγινε στη βόρεια Εύβοια όταν ο αστυνομικός συνελήφθη από τους συναδέλφους του, μετά από καταγγελία της συζύγου του για ενδοοικογενειακή βία.

Σύμφωνα με την ίδια, δέχθηκε επίθεση μπροστά στα δύο ανήλικα παιδιά τους.

Το περιστατικό φέρεται να ξεκίνησε με φραστικό επεισόδιο, το οποίο, όπως κατήγγειλε η γυναίκα, εξελίχθηκε και σε σωματική επίθεση.

Ο καταγγελλόμενος αστυνομικός, ηλικίας περίπου 40 ετών, συνελήφθη στο πλαίσιο του αυτοφώρου.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για ενδοοικογενειακή βία, ωστόσο, με προφορική εντολή εισαγγελέα, αφέθηκε ελεύθερος, ενώ ορίστηκε δικάσιμος για την εκδίκαση της υπόθεσης.

Η υπόθεση διερευνάται περαιτέρω από τις αρμόδιες αρχές.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
178
170
86
75
73
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Χειροπέδες σε 45χρονο Ιρανό που έστηνε καρτέρι σε γυναίκες στα Εξάρχεια και αυνανιζόταν στη μέση του δρόμου - Τον ακινητοποίησαν κάτοικοι
Κουβαλούσε πάντα στη ζώνη του μαχαίρι - Έκανε 3 διαφορετικές επιθέσεις μέσα σε 3 ημέρες - Τον αναζητούσαν μήνες οι αρχές αλλά πάντα «ξεγλίστραγε» και γλίτωνε την σύλληψη
Ιρανός 29
Newsit logo
Newsit logo