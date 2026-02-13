Εύβοια: Σύλληψη αστυνομικού μετά από καταγγελία της συζύγου του για ενδοοικογενειακή βία

Νέα υπόθεση ενδοοικογενειακής βίας σημειώθηκε στην Εύβοια το βράδυ της Τσικνοπέμπτης (12/02/2026) με αποτέλεσμα να συλληφθεί ένας αστυνομικός.

Το περιστατικό σύμφωνα με το eviareporter έγινε στη βόρεια Εύβοια όταν ο αστυνομικός συνελήφθη από τους συναδέλφους του, μετά από καταγγελία της συζύγου του για ενδοοικογενειακή βία.

Σύμφωνα με την ίδια, δέχθηκε επίθεση μπροστά στα δύο ανήλικα παιδιά τους.

Το περιστατικό φέρεται να ξεκίνησε με φραστικό επεισόδιο, το οποίο, όπως κατήγγειλε η γυναίκα, εξελίχθηκε και σε σωματική επίθεση.

Ο καταγγελλόμενος αστυνομικός, ηλικίας περίπου 40 ετών, συνελήφθη στο πλαίσιο του αυτοφώρου.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για ενδοοικογενειακή βία, ωστόσο, με προφορική εντολή εισαγγελέα, αφέθηκε ελεύθερος, ενώ ορίστηκε δικάσιμος για την εκδίκαση της υπόθεσης.

Η υπόθεση διερευνάται περαιτέρω από τις αρμόδιες αρχές.