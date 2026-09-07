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Εύβοια: Τούμπαρε όχημα της Πυροσβεστικής – Καλά στην υγεία τους οι δύο πυροσβέστες που επέβαιναν

Το όχημα της Πυροσβεστικής κινούνταν σε αγροτικό δρόμο της περιοχής, όταν υποχώρησε το έδαφος, το οποίο είναι σαθρό, με αποτέλεσμα το όχημα να ανατραπεί
Τούμπαρε πυροσβεστικό όχημα στην Εύβοια
Τούμπαρε πυροσβεστικό όχημα στην Εύβοια / evima.gr
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Ανατροπή ενός οχήματος της Πυροσβεστικής σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας (7.9.26) στην περιοχή Μισόκαμπος της Κύμης στην Εύβοια, κατά τη διάρκεια περιπολίας σε σημείο όπου πριν από δύο ημέρες είχε ξεσπάσει φωτιά.

Σύμφωνα με το evima.gr, το όχημα της Πυροσβεστικής κινούνταν σε αγροτικό δρόμο της περιοχής, όταν υποχώρησε το έδαφος, το οποίο είναι σαθρό, με αποτέλεσμα το όχημα να ανατραπεί.

Οι πυροσβέστες που επέβαιναν στο όχημα είναι καλά στην υγεία τους.

evima.gr

Το περιστατικό περιορίστηκε στην ανατροπή του οχήματος, χωρίς να υπάρξει τραυματισμός των επιβαινόντων.

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