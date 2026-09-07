Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά στην Καβάλα στην περιοχή Ελαιοχώρι: Μήνυμα του 112 για ετοιμότητα

Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά που ξέσπασε το πρωί της Δευτέρας (07.09.2026) σε δασική έκταση στο Ελαιοχώρι Καβάλας. Μήνυμα του 112 για ετοιμότητα στάλθηκε στους κατοίκους.

Για την κατάσβεση της φωτιάς στην Καβάλα κινητοποιήθηκαν 18 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων της 21ης ΕΜΟΔΕ, 5 οχήματα, 2 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.

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Επίσης κινητοποιήθηκε ο Δήμος Παγγαίου, προκειμένου να συνδράμει στο έργο του Πυροσβεστικού Σώματος με υδροφόρες.

Σημειώνεται πως σήμερα η περιοχή είναι σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 3).

#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στο Ελαιοχώρι Καβάλας. Κινητοποιήθηκαν 18 #πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων της 21ης ΕΜΟΔΕ, 5 οχήματα, 2 Α/Φ και 1 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) September 7, 2026

Για τη διερεύνηση των αιτίων της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Καβάλας.