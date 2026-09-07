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Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά στην Καβάλα στην περιοχή Ελαιοχώρι: Μήνυμα του 112 για ετοιμότητα

Κινητοποιήθηκαν 18 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων της 21ης ΕΜΟΔΕ, 5 οχήματα, 2 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο
Ελικόπτερο
Photo / Eurokinissi
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Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά που ξέσπασε το πρωί της Δευτέρας (07.09.2026) σε δασική έκταση στο Ελαιοχώρι Καβάλας. Μήνυμα του 112 για ετοιμότητα στάλθηκε στους κατοίκους.

Για την κατάσβεση της φωτιάς στην Καβάλα κινητοποιήθηκαν 18 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων της 21ης ΕΜΟΔΕ, 5 οχήματα, 2 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.

Επίσης κινητοποιήθηκε ο Δήμος Παγγαίου, προκειμένου να συνδράμει στο έργο του Πυροσβεστικού Σώματος με υδροφόρες.

Σημειώνεται πως σήμερα η περιοχή είναι σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 3).

Για τη διερεύνηση των αιτίων της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Καβάλας.

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(EUROKINISSI)
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