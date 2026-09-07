Ελλάδα

Ο ΕΟΦ προειδοποιεί για συμπλήρωμα διατροφής που διακινείται παράνομα για αρθρίτιδα, καρδιά και στυτική λειτουργία

Οι καταναλωτές καλούνται σε επαγρύπνηση, ώστε, σε περίπτωση που περιέλθει στην κατοχή τους τo σκεύασμα αυτό, να μην το χρησιμοποιήσουν και να ενημερώσουν άμεσα τον ΕΟΦ
(EUROKINISSI)
(EUROKINISSI)
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Αυστηρή προειδοποίηση από τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων (ΕΟΦ) προς τους καταναλωτές να μην προμηθεύονται το συμπλήρωμα διατροφής με την επωνυμία «WELLNEXIS SUPER COMPLEX».

Επιπλέον, τo συμπλήρωμα διατροφής «WELLNEXIS SUPER COMPLEX» διαφημίζεται και διακινείται στη χώρα μας διαδικτυακά μέσω ιστοσελίδων παρανόμως, τονίζει ο ΕΟΦ Επιπλέον, η εταιρεία που είναι υπεύθυνη για την κυκλοφορία του ή τη διακίνησή του στην ελληνική αγορά είναι άγνωστη.

Ο ΕΟΦ αναφέρει σε ανακοίνωσή του για το συμπλήρωμα διατροφής ότι διακινείται παράνομα στη χώρα μας και διαφημίζεται στο διαδίκτυο ως σκεύασμα για:

  • Την ενίσχυση της στυτικής δυσλειτουργίας κ.ά.
  • Την ανακούφιση από τον πόνο και το πρήξιμο των αρθρώσεων
  • Την υγεία του καρδιαγγειακού συστήματος

Ωστόσο το σκεύασμα αυτό δεν είναι εγκεκριμένο φαρμακευτικό προϊόν. Ούτε είναι γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ ως συμπλήρωμα διατροφής. Επομένως, δεν έχει αξιολογηθεί για την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητά του.

Οι καταναλωτές καλούνται σε επαγρύπνηση, ώστε, σε περίπτωση που περιέλθει στην κατοχή τους τo σκεύασμα αυτό, να μην το χρησιμοποιήσουν και να ενημερώσουν άμεσα τον ΕΟΦ.

Πηγή: iatropedia.gr

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