Ελλάδα

Ηράκλειο: Σώος εντοπίστηκε ο ανήλικος που παρασύρθηκε με σανίδα SUP – Μεγάλη επιχείρηση του Λιμενικού

Στην περιοχή πνέουν βόρειοι άνεμοι έντασης 6 έως 7 μποφόρ
iStock
iStock
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Αίσιο τέλος είχε η επιχείρηση εντοπισμού ενός ανηλίκου στην Κρήτη, που επέβαινε σε σανίδα SUP και παρασύρθηκε λόγω ισχυρών ανέμων.

Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα, ο ανήλικος, που παρασύρθηκε στη θαλάσσια περιοχή «Δύσκος» στο Ηράκλειο της Κρήτης, εντοπίστηκε σώος και μεταφέρεται προληπτικά στο Κέντρο Υγείας Μοιρών.

Για τον εντοπισμό του είχε στηθεί ευρεία επιχείρηση έρευνας και διάσωσης υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ), με τη συμμετοχή πλωτών σκαφών του Λιμενικού, πλοίου και μη επανδρωμένου αεροσκάφους της Frontex, επαγγελματικού τουριστικού σκάφους και ιδιωτικών σκαφών.

Στην περιοχή πνέουν άνεμοι 6 με 7 μποφόρ.

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