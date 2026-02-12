Ελλάδα

Εύβοια: Τρεις τραυματίες σε τροχαίο με αυτοκίνητο που βγήκε εκτός πορείας

Δεν έχουν διευκρινιστεί οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε το ατύχημα
Τροχαίο στην Εύβοια
ΦΩΤΟ από το Evima

Το τροχαίο έγινε στον κάμπο του Δύστου στη Νότια Εύβοια, όταν κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες ξέφυγε από την πορεία του και βγήκε εκτός δρόμου.

Σύμφωνα με το evima.gr μέσα από αυτοκίνητο βγήκαν τραυματισμένοι από το τροχαίο τρεις άνθρωποι και μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο κέντρο υγείας Αλιβερίου, στην Εύβοια.

Το αυτοκίνητο έπαθε σοβαρές υλικές ζημιές ενώ στο σημείο έσπευσε η Αστυνομία του Αλιβερίου και κατέγραψε το συμβάν.

Σύμφωνα με το eviaonline οι τραυματίες είναι δύο 17χρονοι και ένας 18χρονος. Οι δύο έχουν χτυπήσει πιο σοβαρά. Οδηγός του οχήματος ήταν μια γυναίκα που είναι θεία των νεαρών και δεν τραυματίστηκε.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
169
116
100
73
69
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Hellenic Train: Αναστέλλονται δρομολόγια στη γραμμή Θεσσαλονίκη – Σέρρες – Θεσσαλονίκη και στο τρένο του Πηλίου
Η εταιρεία διευκρινίζει ότι στους επιβάτες που έχουν ήδη προμηθευτεί εισιτήρια για τα συγκεκριμένα δρομολόγια, το αντίτιμο θα επιστραφεί ανάλογα με τον τρόπο αγοράς
Προαστιακός
Newsit logo
Newsit logo