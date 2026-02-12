Εύβοια: Τρεις τραυματίες σε τροχαίο με αυτοκίνητο που βγήκε εκτός πορείας

Το τροχαίο έγινε στον κάμπο του Δύστου στη Νότια Εύβοια, όταν κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες ξέφυγε από την πορεία του και βγήκε εκτός δρόμου.

Σύμφωνα με το evima.gr μέσα από αυτοκίνητο βγήκαν τραυματισμένοι από το τροχαίο τρεις άνθρωποι και μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο κέντρο υγείας Αλιβερίου, στην Εύβοια.

Το αυτοκίνητο έπαθε σοβαρές υλικές ζημιές ενώ στο σημείο έσπευσε η Αστυνομία του Αλιβερίου και κατέγραψε το συμβάν.

Σύμφωνα με το eviaonline οι τραυματίες είναι δύο 17χρονοι και ένας 18χρονος. Οι δύο έχουν χτυπήσει πιο σοβαρά. Οδηγός του οχήματος ήταν μια γυναίκα που είναι θεία των νεαρών και δεν τραυματίστηκε.