Φαράγγι του Βίκου: Νεκρή η Ολλανδή τουρίστρια που είχε εξαφανιστεί – Βρήκαν τη σορό της με drones

Αναμένεται να κατέβει στη χαράδρα η 5η ΕΜΑΚ για να ανασύρει το πτώμα της άτυχης τουρίστριας
ΑΝΤΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΝΤΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ/ EUROKINISS

Σε χαράδρα 300 μέτρων εντοπίστηκε – κάτω από τη θέση Μπελόη στο φαράγγι του Βίκου στο Ζαγόρι-, νεκρή η τουρίστρια από την Ολλανδία, την οποία αναζητούσαν από χθες.

Ομάδα Drone της Πυροσβεστικής, από νωρίς το πρωί (05.09.2025) «χτένιζε» το φαράγγι του Βίκου για την αγνοούμενη τουρίστρια, η οποία είναι δύσβατη και βραχώδης.

Οι έρευνες για τον εντοπισμό της τουρίστριας ξεκίνησαν από χθες το μεσημέρι, όταν ο σύζυγός της ζήτησε βοήθεια από το 112 και δήλωσε την εξαφάνιση της.

Το ζευγάρι έκανε διακοπές στην περιοχή με ένα τροχόσπιτο. Χθες επισκέφθηκαν την Μπελόη και όπως είπε ο σύζυγος, έχασε από τα μάτια του την 65χρονη γυναίκα του μέσα σε ελάχιστα λεπτά, όταν έβγαζε φωτογραφίες το τοπίο.

Τώρα αναμένεται να κατέβει στη χαράδρα η 5η ΕΜΑΚ για να ανασύρει το πτώμα της άτυχης τουρίστριας.

Ελλάδα
