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Φαρμακείο διακοπών: Όσα όσα πρέπει να περιλαμβάνει το κιτ για ασφαλείς εξορμήσεις

Το περιεχόμενο του φαρμακείου θα πρέπει να προσαρμόζεται στον προορισμό, τη διάρκεια του ταξιδιού και τις ιδιαίτερες ανάγκες των ταξιδιωτών, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για άτομα με χρόνια νοσήματα
Closeup female hand neatly placing medicament at domestic first aid kit top view. Storage organization in transparent plastic box drug, pill, syringe, bandage. Fast health help safety emergency supply
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Ενόψει της μεγάλης εξόδου των αδειούχων του Αυγούστου, ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, υπενθυμίζει τη σημασία της σωστής προετοιμασίας πριν από κάθε ταξίδι, με τη δημιουργία ενός πλήρους και κατάλληλα εξοπλισμένου «φαρμακείου διακοπών».

Πρόκειται για ένα οργανωμένο φαρμακείο που μπορεί να συμβάλει καθοριστικά στην άμεση αντιμετώπιση μικροτραυματισμών και άλλων προβλημάτων υγείας, κατά τη διάρκεια των διακοπών, μέχρι να καταστεί διαθέσιμη εξειδικευμένη ιατρική βοήθεια.

Το περιεχόμενο του φαρμακείου θα πρέπει να προσαρμόζεται στον προορισμό, τη διάρκεια του ταξιδιού και τις ιδιαίτερες ανάγκες των ταξιδιωτών, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για άτομα με χρόνια νοσήματα.

farmakeio diakopwn

Μέσα στο χρήσιμο κιτ πρέπει να περιλαμβάνονται τουλάχιστον 23 χρήσιμα αντικείμενα.

Μεταξύ αυτών:

  • Αντισηπτικά μαντηλάκια ή διάλυμα
  • Φυσιολογικό ορό για ξέπλυμα τραυμάτων ή ματιών
  • Αυτοκόλλητα επιθέματα σε διάφορα μεγέθη
  • Γάζες και αντικολλητικά επιθέματα
  • Ιατρική ταινία
  • Επίδεσμοι
  • Επιθέματα για φουσκάλες
  • Τσιμπιδάκι
  • Μικρό ψαλίδι
  • Παγοκύστη ή ξηρός πάγος
  • Βασικά φάρμακα
  • Αντηλιακό
  • Κρέμα ή τζελ για μετά τον ήλιο
  • Εντομοαποθητικό
  • Κρέμα κατά του κνησμού
  • Κρέμα υδροκορτιζόνης
  • Θερμόμετρο
  • Αντισηπτικό χεριών
  • Μάσκες και γάντια μιας χρήσης
  • Οδηγίες πρώτων βοηθειών
  • Χρήσιμες πληροφορίες όμως ΑΜΚΑ
  • Επαφές έκτακτης ανάγκης
  • Πληροφορίες για πλησιέστερο φαρμακείο ή νοσοκομείο

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός καλεί όλους τους πολίτες να υιοθετήσουν υπεύθυνες πρακτικές πρόληψης, ώστε να απολαμβάνουν τις διακοπές τους με ασφάλεια.

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