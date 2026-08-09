Κορυφώνεται η έξοδος του Αυγούστου: Πάνω από 34.000 φεύγουν με πλοία από Πειραιά – Στο 100% η πληρότητα στα ΚΤΕΛ

Ιδιαίτερα αυξημένη παραμένει και σήμερα (09.08.2026) η επιβατική κίνηση στο λιμάνι του Πειραιά, καθώς χιλιάδες ταξιδιώτες αναχωρούν για τους δημοφιλείς νησιωτικούς προορισμούς, κατά την μεγάλη έξοδο του Αυγούστου.

Περισσότεροι από 34.000 επιβάτες αναμένεται να επιβιβαστούν σήμερα σε πλοία του λιμανιού του Πειραιά, αφήνοντας πίσω τους την Αθήνα. Οι 9.300 από αυτούς θα κατευθυνθούν προς τα νησιά του Αργοσαρωνικού.

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Για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού έχουν προγραμματιστεί σήμερα 23 δρομολόγια από τον Πειραιά, ενώ προς τα νησιά του Αργοσαρωνικού θα πραγματοποιηθούν συνολικά 58 δρομολόγια, εκ των οποίων 34 με ταχύπλοα και 24 με οχηματαγωγά πλοία.

Η εικόνα στο λιμάνι είναι ενδεικτική της αυξημένης ταξιδιωτικής κίνησης του Αυγούστου, με τις ακτοπλοϊκές εταιρείες και τις αρμόδιες αρχές να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα για την εξυπηρέτηση των επιβατών.

Κατά το διήμερο της Παρασκευής και του Σαββάτου, συνολικά σχεδόν 60.000 επιβάτες ταξίδεψαν από το λιμάνι του Πειραιά προς τα νησιά, ενώ περίπου 16.000 επιβάτες είχαν ως προορισμό τα νησιά του Αργοσαρωνικού.

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Από την Παρασκευή έως και σήμερα εκτιμάται ότι 129.000 επιβάτες θα φύγουν από την Αθήνα μέσω των τριών μεγάλων λιμανιών της πρωτεύουσας.

Γεμάτα αναχωρούν τα ΚΤΕΛ από τον Κηφισό

Η μεγάλη έξοδος δεν περιορίζεται στα λιμάνια. Ιδιαίτερα αυξημένη είναι η κίνηση και στον σταθμό των ΚΤΕΛ στον Κηφισό, όπου τα λεωφορεία αναχωρούν γεμάτα προς την περιφέρεια.



Οι πληρότητες αγγίζουν το 100%, με αλλεπάλληλα δρομολόγια να μεταφέρουν τους αδειούχους σε προορισμούς στην Πελοπόννησο, τη Θεσσαλία, την Ήπειρο και τη Μακεδονία.



Αυξημένη ζήτηση καταγράφεται και για προορισμούς που συνδυάζουν την οδική μετακίνηση με ακτοπλοϊκή σύνδεση, όπως η Κεφαλονιά.

Στα εκδοτήρια και στους χώρους αναμονής δημιουργούνται κατά διαστήματα ουρές, ενώ οι επιβάτες που δεν έχουν αγοράσει εγκαίρως εισιτήριο ενδέχεται να δυσκολευτούν να βρουν θέση στα τακτικά δρομολόγια. Όπου υπάρχει δυνατότητα, οι διοικήσεις των ΚΤΕΛ προσθέτουν έκτακτα λεωφορεία για να καλύψουν τη ζήτηση

Αυξημένη κίνηση στα διόδια

Καθυστερήσεις παρατηρούνται και στα διόδια κοντά στην Αττική καθώς πολλοί είναι αυτοί που φεύγουν για διακοπές σε ηπειρωτικούς προορισμούς.

Μικρά προβλήματα σημειώνονται τόσο στα διόδια της Ελευσίνας όσο και στα διόδια του Ισθμού.

Ανάλογη είναι και η κατάσταση στις Αφίδνες.

Στη Θεσσαλονίκη, οι εκδρομείς κατευθύνονται προς τη Χαλκιδική, τις ακτές της Πιερίας, τη δυτική Ελλάδα και τα νησιά του Ιονίου, ενώ αυξημένη είναι και σήμερα η κίνηση στους συνοριακούς σταθμούς καθώς χιλιάδες βαλκάνιοι επισκέπτες έχουν επιλέξει προορισμούς της Βόρειας Ελλάδας για τις διακοπές τους. Επιβράδυνση παρατηρείται κατά διαστήματα στα διόδια των Μαλγάρων, στην περιφερειακή οδό και στην εθνική οδό Θεσσαλονίκης–Νέων Μουδανιών.

Η Τροχαία έχει ενισχύσει τις περιπολίες και τους ελέγχους σε ολόκληρο το εθνικό οδικό δίκτυο. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην υπερβολική ταχύτητα, την οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ, τη χρήση κινητού τηλεφώνου, τις αντικανονικές προσπεράσεις και τη μη χρήση ζώνης ή προστατευτικού κράνους.

Παράλληλα, βρίσκεται σε ισχύ το θερινό πλαίσιο περιορισμών για την κυκλοφορία φορτηγών άνω των 3,5 τόνων σε συγκεκριμένους οδικούς άξονες και ώρες. Στόχος είναι η διευκόλυνση της ροής και η μείωση του κινδύνου ατυχημάτων κατά τις περιόδους αυξημένων μετακινήσεων.