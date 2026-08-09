Μήλος: Μετέτρεψαν το Σαρακήνικο σε ελικοδρόμιο – «Πάρκαραν» το ελικόπτερο τους για να κάνουν μπάνιο

Απίστευτες εικόνες καταγράφηκαν στη Μήλο, όπου ασυνείδητοι «πάρκαραν» ελικόπτερο στο Σαρακήνικο για να απολαύσουν οι επιβαίνοντες το μπάνιο τους.

Μετά τις εικόνες καταστροφής στο Σαρακήνικο από τη δημιουργία μεγάλης ξενοδοχειακής μονάδας, αυτή η μοναδική και προστατευόμενη περιοχή βρέθηκε και πάλι στο επίκεντρο της ειδησεογραφίας για… λάθους λόγους. Και η «καμπάνα» ηχεί για το ελικόπτερο.

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Όπως φαίνεται στα πλάνα, ο χειριστής πάρκαρε ανενόχλητος το ελικόπτερο πάνω στα «σεληνιακά» πετρώματα της παραλίας και στη συνέχεια αποβίβασε τους επιβαίνοντες.

Στη συνέχεια όλοι μαζί παράτησαν το κόκκινο ελικόπτερο και βούτηξαν στο νερό για να δροσιστούν.

Επιχειρηματίας της Μήλου, ο Μ. Κυρίτσης επιβεβαίωσε πως το σκηνικό δεν πρόκειται για ΑΙ, καταγγέλλοντας τεράστιες απερισκεψίες σε έναν χώρο που είναι προστατευόμενος λόγω του κάλλους του.

Ανέφερε δε πως όταν οι λουόμενοι του έκαναν παρατήρηση, εκείνος απάντησε πως εφόσον πρόκειται για ελικόπτερο, έχει δικαίωμα να το παρκάρει όπου επιθυμεί.