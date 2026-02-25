Ελλάδα

Φάρσα το απειλητικό τηλεφώνημα για βόμβα στα δικαστήρια της Ευελπίδων – Εκκενώθηκε ο χώρος

Είχαν εκκενωθεί κτίρια και έκλεισαν δρόμοι
Λήξη συναγερμού που είχε σημάνει στις αρχές για απειλητικό τηλεφώνημα για βόμβα στα δικαστήρια της Ευελπίδων το πρωί της Τετάρτης 25.02.2026.

Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις έσπευσαν στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων μετά το τηλεφώνημα για βόμβα, με τον χώρο να εκκενώνεται.

Όπως αναφέρει ενημέρωση από την ΕΛΑΣ, «λόγω ελέγχου από κλιμάκιο Τ.Ε.Ε.Μ. στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων. στην περιοχή της Κυψέλης, πραγματοποιείται από τις αστυνομικές δυνάμεις εκκένωση του χώρου των δικαστηρίων».

Σύμφωνα με πληροφορίες, η προειδοποίηση έγινε στις 9:30, με τον άγνωστο να δίνει χρονικό περιθώριο 40 λεπτών έως την υποτιθέμενη έκρηξη.

Λόγω των ερευνών για βόμβα στον χώρο, πραγματοποιούνταν εκτροπές της κυκλοφορίας των οχημάτων στη Λ. Ευελπίδων, από το ύψος της Μουστοξύδη έως και τη Λεωφ. Κ. Τσαλδάρη, και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.

