Ferryscanner: Οι Έλληνες επιλέγουν κοντινά και οικονομικά νησιά – Πιο σύντομα ταξίδια και κρατήσεις της τελευταίας στιγμής

Το φετινό καλοκαίρι οι Έλληνες δεν εγκατέλειψαν τις νησιωτικές αποδράσεις τους – απλώς τις προσαρμόσανε στις νέες «ακριβές» συνθήκες. Αντί για ακριβούς και μακρινούς προορισμούς, επέλεξαν κοντινά και πιο «value for money» νησιά, μικρότερης διάρκειας ταξίδια και κρατήσεις της τελευταίας στιγμής.

Σε αυτό το πλαίσιο, στην κορυφή των επιλογών προορισμών των Ελλήνων για το καλοκαίρι του 2025 βρέθηκαν η Τήνος, η Πάρος, η Μύκονος, η Αίγινα και η Νάξος. Η μεγάλη έκπληξη ήταν η άνοδος της Αίγινας (+12,65%), που εκτόπισε τη Σύρο, ενώ σημαντική αύξηση σημείωσαν και το Αγκίστρι (+13,46%), η Κύθνος (+5,5%) και η Κέα (+2,05%). Αντίθετα, προορισμοί με πιο «premium» χαρακτήρα, όπως η Σαντορίνη (-5,33%) και τα Χανιά (-26,54%), κατέγραψαν πτώση, με το Ηράκλειο να συγκρατεί μια μικρή θετική άνοδο, σ΄θμφωνα με τα στοιχεία του Ferryscanner.

Η διάρκεια των διακοπών μικραίνει συνεχώς: σχεδόν ένας στους δύο ταξιδιώτες (49,2%) επέλεξε φέτος απόδραση 1-3 ημερών, ενώ μόνο το 15,2% ταξίδεψε για πάνω από μία εβδομάδα. Η τάση των σύντομων αλλά συχνότερων ταξιδιών («short breaks») φαίνεται να εδραιώνεται.

Η πλειοψηφία των ταξιδιωτών αποφάσισε κυριολεκτικά την τελευταία στιγμή. Σχεδόν 6 στους 10 (59,3%) έκλεισαν εισιτήρια μέσα στην τελευταία εβδομάδα πριν το ταξίδι, ενώ συνολικά το 87% των κρατήσεων έγινε εντός ενός μήνα από την αναχώρηση.

«Η ανάγκη για ευελιξία, η αναζήτηση καλύτερων τιμών και η αβεβαιότητα λόγω ακρίβειας ωθούν τους Έλληνες να αποφασίζουν αργά», σημειώνει η Ferryscanner.