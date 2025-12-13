Συμβαίνει τώρα:
Φοινικούντα: «Διαβολικά καλοστημένο σχέδιο, ο ξάδερφός μου είχε έπαρση» λέει η ανιψιά του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ

«Ένιωθε σαν να είχε κατακτήσει τον κόσμο όλο. Κατάλαβα ότι είναι μπλεγμένος σίγουρα»
Δολοφονία στη Φοινικούντα
Ο 31χρονος και ο 32χρονος την ώρα που συνοδεύονται από αστυνομικούς από τη ΓΑΔΑ για την Ευελπίδων

Για ένα «διαβολικό σχέδιο» από τον Αύγουστο του 2024 κάνει λόγο η ανιψιά του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ που δολοφονήθηκε στις 5 Οκτωβρίου στη Φοινικούντα, σχολιάζοντας τις ραγδαίες εξελίξεις στην υπόθεση με τη σύλληψη του 33χρονου ανιψιού του 68χρονου και του 31χρονου επιχειρηματία φίλου του, που ήταν ο εργοδότης των δύο 22χρονων δραστών.

Η ανιψιά του 68χρονου, μιλώντας στον Alpha, τόνισε πως ο ξάδελφός της είχε έπαρση μετά τη διπλή δολοφονία στη Φοινικούντα και η συμπεριφορά του τις κίνησε σοβαρές υποψίες για την εμπλοκή του στην υπόθεση.

«Είχε έπαρση μετά το φονικό. Ένιωθε σαν να είχε κατακτήσει τον κόσμο όλο. Μου λέει “εγώ είμαι εδώ τώρα, θέλω να φύγετε”», δήλωσε, τονίζοντας πως «ήταν φοβερά ταραγμένος, έτρεμε. Μου λέει τρέμοντας, “πώς με βλέπεις, είμαι ταραγμένος;”. Κατάλαβα ότι είναι μπλεγμένος σίγουρα». 

 

«Πρόκειται για ένα διαβολικά καλοστημένο σχέδιο, όχι τους δύο τελευταίους μήνες αλλά απ’ όταν είχε υπογραφεί το χαρτί για την καύση, τον Αύγουστο του 2024», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Σημειώνεται ότι ο ανιψιός και ο επιχειρηματίας θα βρεθούν το πρωί της Δευτέρας στα δικαστήρια της Καλαμάτας για τις απολογίες τους. Αμφότεροι εμμένουν στην αθωότητά τους παρότι τα στοιχεία που έχουν οι Αρχές στη διάθεσή τους είναι εναντίον τους.

