Δεν έχουν τέλος οι αποκαλύψεις γύρω από την συγκλονιστική υπόθεση της διπλής δολοφονίας που σημειώθηκε την 5η Οκτωβρίου σε κάμπινγκ στην περιοχή της Φοινικούντας, όπου έπεσε νεκρός ο 68χρονος ιδιοκτήτης της επιχείρησης και ο 61χρονος επιστάτης του.

Οι συνομιλίες από «πακιστανικά» κινητά, οι αναλύσεις εικόνων από κάμερες ασφαλείας με τους δύο 22χρονους φερόμενους δράστες, οι αντιφάσεις των πρωταγωνιστών και τα στοιχεία από τον έλεγχο σε ηλεκτρονικές συσκευές τους, «ξεσκεπάζουν» μία σειρά από άγνωστες αλήθειες για τη διπλή δολοφονία στη Φοινικούντα.

Πέντε άνθρωποι είναι ήδη στη φυλακή, ανάμεσά τους και ο ανιψιός του 68χρονου ιδιοκτήτη, ο οποίος ήταν και ο πιο κοντινός του συγγενής το τελευταίο διάστημα. Στη φυλακή έχουν οδηγηθεί ο 22χρονος φερόμενος εκτελεστής του φονικού καθώς και ο 22χρονος φερόμενος συνεργός, του οποίου η κατηγορία άλλαξε αφού αυτός φέρεται να είναι τελικά ο εκτελεστής της δολοφονίας.

Παράλληλα, προφυλακιστέοι έχουν κριθεί ο 33χρονος επιχειρηματίας, κολλητός φίλος του ανιψιού και εργοδότης των δύο 22χρονων. Το τελευταίο άτομο που είναι προσωρινά στη φυλακή είναι και ένας 30χρονος – τρίτος φίλος του εργοδότη – ο οποίος ήταν στο εξωτερικό και κατά την επιστροφή του έσπευσε στις αρχές.

Η εκπομπή Live News παρουσίασε όλα όσα ισχυρίστηκε ο ανιψιός του δολοφονημένου επιχειρηματία ενώπιον της ανακρίτριας πριν προφυλακιστεί κατηγορούμενος για ηθική αυτουργία.

«Η σχέση μου με τον θείο μου ήταν πολύ καλή, με είχε μεγαλώσει. Ήταν λίγο περίεργος έχοντας απόψεις όπως ότι οι γυναίκες είναι κατώτερα όντα, αλλά εμένα δεν με πείραζε. Ο θείος μου θεωρούσε τον εαυτό του ανώτερο, εμένα δεν με υποτιμούσε αλλά με αντιμετώπιζε ως διάδοχό του. Το κάμπινγκ ανήκε σε εμένα και στον θείο μου σε ποσοστό 50-50», ισχυρίστηκε αρχικά ο ανιψιός.

Όπως αποκάλυψε ο δημοσιογράφος Βασίλης Λαμπρόπουλος, ένα επιπλέον στοιχείο που «έκαψε» τον κατηγορούμενο ανιψιό, ήταν οι ερωτήσεις που έκανε στο ChatGPT πριν το διπλό έγκλημα. «Πώς εξαφανίζω ίχνη από χρήση περιστρόφου; Πώς μπορούν να σβήσουν ίχνη από υφάσματα; Η χρήση χλωρίνης μπορεί να εξαφανίσει δακτυλικά αποτυπώματα; Πώς μπορείς να επενδύσεις 3 εκατ. ευρώ σε bitcoin», ήταν ορισμένα από τα ερωτήματα που διαπιστώθηκε πως έκανε.

«Την προηγούμενη μυστική διαθήκη από Οκτώβριο του 2024 την γνώριζα, μου την είχε δείξει προτού την πάει στον συμβολαιογράφο, αλλά εμένα δεν με ενδιέφεραν αυτά. Γνώριζα από τον Αύγουστο του 2025 ότι ο θείος μου θα άλλαζε διαθήκη. Δεν γνώριζα πότε ακριβώς θα το έκανε και δεν με ενδιέφερε. Μου είχε πει προφορικά ότι θα έβγαζε εκτός την ανιψιά του και τον γιο της. Ο λόγος ήταν ότι ο θείος μου είχε τσακωθεί με την … πολλές φορές, εκείνη τον έβριζε, έλεγε ότι δεν θα ερχόταν ούτε στον τάφο του και του είχε φέρει και την επιθεώρηση εργασίας».

Για το ChatGPT, ο ανιψιός ανέφερε: «Στο ChatGPT έχω κάνει πράγματι αναζητήσεις. Είχα αρχίσει να ρωτάω για καραμπίνες γιατί μόλις είχα αγοράσει μία καραμπίνα. Μετά πράγματι έκανα την εξής ερώτηση και για περίστροφο ‘πες μου ρίσκο αν κάποιος πάρει μαύρο περίστροφο, σκοτώσει, δεν έχει κινητό, αμάξι, κάμερες, πετάξει τα ρούχα του και το πιστόλι, κάνει μπάνιο και κοιμηθεί’. Ήταν για πλάκα ανάμεσα σε τόσες ηλιθιότητες που ρωτούσα στο ChatGPT.

Την προηγούμενη του εγκλήματος ρώτησα το ChatGPT πώς φεύγουν τα αποτυπώματα από το ύφασμα γιατί βλέπαμε με την κοπέλα μου στο YouTube ανεξιχνίαστες υποθέσεις. Το ότι η διπλή ανθρωποκτονία έλαβε χώρα την αμέσως επόμενη ημέρα το θεωρώ σύμπτωση. Στις 18/09/2025 ρώτησα στο ChatGPT πώς μπορούσα να επενδύσω 3 εκατομμύρια ευρώ γιατί άμα τα είχα δεν θα ήξερα τι να τα κάνω. Ούτως ή άλλως ο θείος μου είχε σκοπό να πουλήσει το Στάδιο και να μου πάρει ακίνητα στην Καλαμάτα ή να μου δώσει τα χρήματα να τα επενδύσω.

Οι ερωτήσεις μου στο ChatGPT περιείχαν πολλές αερολογίες, όπως επενδύσεις εκατομμυρίων σε bitcoin, δολοφονίες πολιτικών ανεξιχνίαστες και συνωμοσιολογίες για το εάν πράγματι ο άνθρωπος πάτησε στο φεγγάρι και για το εάν υπάρχουν παράλληλα σύμπαντα. Μίλαγα ακόμα και για θρησκείες, εγκληματικότητα και μυθιστορήματα που ήθελα να γράψω καουμπόικα, με ινδιάνους και μεξικάνικα καρτέλ».

Μετέφερε τον εκτελεστή

Υπενθυμίζεται δε, ότι μία μέρα μετά το διπλό έγκλημα, εμφανίζεται μία Mercedes έξω από τα ΚΤΕΛ Καλαμάτας που μοιάζει με εκείνη του 33χρονου ανιψιού. 3 λεπτά και 45 δευτερόλεπτα αργότερα, καταγράφεται ο 22χρονος φερόμενος ως εκτελεστής (πλέον) να περπατάει με καφέ και τυρόπιτα στα χέρια στον δρόμο για τον σταθμό των λεωφορείων.

Σύμφωνα με το σκεπτικό της ανακρίτριας, ο ανιψιός μετέφερε τον 22χρονο εκτελεστή και τον άφησε στο απέναντι πεζοδρόμιο. Εκείνος περπάτησε, αγόρασε τον καφέ του και μπήκε στα ΚΤΕΛ.

«Θυμάμαι ότι μετά το φονικό έτρεξα στο εστιατόριο φωνάζοντας ‘βοήθεια, βοήθεια. Καλέστε την αστυνομία είναι νεκροί’. Την Αστυνομία κάλεσε ο ιδιοκτήτης του εστιατορίου και είπα στην κοπέλα μου να καλέσει τον φίλο μου, όπως και έκανε μπροστά μου και του είπε ‘σκοτώθηκαν ο θείος και ο επιστάτης και παραλίγο να σκοτώσουν τον ανιψιό’. Στην ερώτηση που μου κάνετε, πώς γίνεται η αστυνομία να κλήθηκε στις 20:20 αλλά ο φίλος μου να δέχτηκε την πρώτη κλήση στο κινητό του στις 20:35 σας απαντάω ότι ήμουν σε σύγχυση».

Η νύχτα στο καζίνο λίγες μέρες πριν το έγκλημα

Τόσο ο κατηγορούμενος ανιψιός του επιχειρηματία όσο και ο εργοδότης των δύο 22χρονων, ανέφεραν πως τον Σεπτέμβριο του 2025, λίγες μόνο μέρες πριν το διπλό φονικό, οι δυο τους είχαν συναντηθεί στο καζίνο Λουτρακίου.

Ο εργοδότης δέχτηκε «βροχή» ερωτήσεων για τα «πακιστανικά» κινητά και τις συνομιλίες του με τους δύο 22χρονους. Όπως ανέφερε στην ανακρίτρια ο 33χρονος ανιψιός, για να ηρεμήσει από την παρουσία δημοσιογράφων, έμεινε για λίγες μέρες στην Αθήνα σε σπίτι που του βρήκε ο κατηγορούμενος επιχειρηματίας και φίλος του.

«Μετά τις 20/10/2025, πήγα να μείνω με την κοπέλα μου στο Ελληνικό Αττικής γιατί δεν άντεχα την κατάσταση με τους δημοσιογράφους. Το σπίτι μού το βρήκε ο φίλος μου. Υπήρχαν φορές που μέναμε για 2 – 3 μέρες μαζί με την κοπέλα μου στο σπίτι του. Είχα μία βαλίτσα με ρούχα εκεί για να μην πηγαινοέρχομαι. Όταν ήρθαν οι αστυνομικοί να μας συλλάβουν, ήμουν στο σπίτι του».

Το μεσημέρι της Τετάρτης (14.01.2026) οι δύο 22χρονοι που πέρασαν πρώτοι το κατώφλι των φυλακών, αναμένεται να δώσουν συμπληρωματικές απολογίες και να μιλήσουν για την στιγμή της διπλής εκτέλεσης. Η ανακρίτρια του Πρωτοδικείου Καλαμάτας είναι βέβαιη από τα στοιχεία που έχει στα χέρια της ότι το όπλο κρατούσε ο 22χρονος που δήλωνε συνεργός όταν παραδόθηκε στην αστυνομία.

«Ένα βασικό ερώτημα είναι ποιος τελικά πυροβόλησε και σκότωσε τα δύο θύματα. Κριτήριο σε όλα αυτά είναι τι θα αναφέρει στην απολογία του ο 22χρονος αναφερόμενος ως συνεργός, κατηγορούμενος τώρα για την ανθρωποκτονία. Αναμένεται να υποστηρίξει ότι μπήκε στον χώρο του κάμπινγκ, αυτός είναι που μπήκε και όχι το άλλο άτομο που είχε προσδιορίσει στην πρώτη του απολογία ότι ήταν αυτός που είχε σκοτώσει τα δύο θύματα, ότι αυτός μπήκε αλλά δεν πυροβόλησε. Μπορεί να ειπωθεί ότι αυτός που τελικά πυροβόλησε μπορεί να ήταν ο ανιψιός; Αυτό φαίνεται να στηρίζεται σε ορισμένα πράγματα: Στα ψεύδη που έχει πει ο ανιψιός για την σκηνή του φόνου, στην αναγνώριση του δευτέρου αυτού ατόμου», είπε για το θέμα ο δημοσιογράφος Βασίλης Λαμπρόπουλος.