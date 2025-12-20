Φοινικούντα: Προφυλακιστέος ο 30χρονος που εμπλέκεται στη δολοφονία του ιδιοκτήτη κάμπινγκ και του επιστάτη

Μετά από μία μαραθώνια απολογία 9 και πλέον ωρών ο 30χρονος άνδρας που πέρασε το κατώφλι του ανακριτή το πρωί του Σαββάτου 20.12.2025, κρίθηκε προφυλακιστέος για συνέργεια στη διπλή δολοφονία στη Φοινικούντα.

Σύμφωνα με πληροφορίες από την ανακρίτρια, στον 30χρονο αποδίδεται ο ρόλος του συνεργού, ενώ ερευνάται το ενδεχόμενο να καθοδηγούσε τον 22χρονο που φέρεται πλέον ως φυσικός αυτουργός της διπλής δολοφονίας στο κάμπινγκ στη Φοινικούντα, μέσω πακιστανικών τηλεφώνων.

Ο 30χρονος που παραδόθηκε στις αρχές μετά από ένταλμα σύλληψης που εκδόθηκε για την εμπλοκή του στο διπλό έγκλημα της Φοινικούντας, κατηγορείται πως είχε συντονιστικό ρόλο σε ό,τι έχει να κάνει με τις επικοινωνίες μέσω των πακιστανικών τηλεφώνων που έχουν χρησιμοποιηθεί για την υπόθεση της δολοφονίας.

Ο 30χρονος, γόνος γνωστής επιχειρηματικής οικογένειας, είναι αντιμέτωπος με την κατηγορία της συνέργειας σε ανθρωποκτονία από πρόθεση.

Σε βάρος του εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης ενώ ο ίδιος βρίσκονταν στη Γερμανία από τις 2 Δεκεμβρίου σε προγραμματισμένο ταξίδι.

Την περασμένη Πέμπτη επέστρεψε αεροπορικώς στην Ελλάδα και μετέβη στην Αστυνομική Διεύθυνση Μεσσηνίας στη 1 τα ξημερώματα χρησιμοποιώντας -και αυτός- το υπεραστικό ΚΤΕΛ Μεσσηνίας.