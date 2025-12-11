Φοινικούντα: Ο συνδετικός κρίκος στη δολοφονία, οι εμφανίσεις του επιχειρηματία με το τζιπ των 250.000 ευρώ και ο ρόλος του συνεργού που καταζητείται

Αποδεικνύεται ο συνδετικός κρίκος μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων στη διπλή δολοφονία της Φοινικούντας, ενώ οι μετακινήσεις του με το θηριώδες τζιπ των 250.000 ευρώ στην πόλη της Καλαμάτας είχαν κεντρίσει όλα τα βλέμματα. Ο 32χρονος επιχειρηματίας και φίλος του ανιψιού του 68χρονου ιδιοκτήτη του κάμπινγκ, καλείται πλέον να αποδείξει ότι δεν είναι ανάμεσα στους ηθικούς αυτουργούς του στυγερού εγκλήματος.

Ο 32χρονος που πριν λίγο καιρό μετακόμισε στην περιοχή της Βούλας και συνελήφθη χθες το μεσημέρι (10/12/2025) την ώρα που έβγαινε έξω από το σπίτι που είχε νοικιάσει μαζί με τον ανιψιό του θύματος, είχε τοποθετηθεί από την πρώτη στιγμή στο επίκεντρο των ερευνών των ανδρών της ΕΛΑΣ και της ανακρίτριας της Καλαμάτας. Την πρώτη του κατάθεση της είχε δώσει λίγες ημέρες μετά τη διπλή δολοφονία στης ΓΑΔΑ, ενώ κλήθηκε για συμπληρωματικές εξηγήσεις κι από την ανακρίτρια της Καλαμάτας.

Ο επιχειρηματίας που στο βιογραφικό του έχει ιδρύσει και κλείσει πολλές επιχειρήσεις από την πρώτη στιγμή δήλωνε ότι δεν έχει καμία σχέση με τη δολοφονική ενέργεια. Ωστόσο θα έπρεπε να δικαιολογήσει μια σειρά γεγονότων αλλά και τηλεφωνημάτων που ακολούθησαν λίγη ώρα μετά την διπλή εκτέλεση στο κάμπινγκ της Φοινικούντας. Ο 32χρονος ήταν το πρώτο άτομο που δέχτηκε τηλεφώνημα από τον ανιψιό του θύματος που ήταν παρών στο περιστατικό και του εξιστόρησε τι είχε συμβεί.

Παράλληλα οι δύο 22χρονοι που έχουν συλληφθεί εργάζονταν στο κατάστημα του, ενώ υπήρξαν και μεταξύ τους τηλεφωνικές επικοινωνίες.

Τόσο ο επιχειρηματίας, όσο και ο ανιψιός μετά τις τελευταίες συμπληρωματικές καταθέσεις που έδωσαν στην ανακρίτρια, εκλήθησαν να παραδώσουν στις αστυνομικές αρχές τα κινητά τους τηλέφωνα αλλά και τάμπλετ.

Από εκεί φαίνεται να υπήρξαν κάποια μηνύματα τα οποία είχαν διαγραφεί κι οι ειδικοί κατάφεραν να τα επαναφέρουν. Παράλληλα από τα στίγματα των κινητών τηλεφώνων αλλά και το υλικό που προήλθε από καταθέσεις και βίντεο ο ανακριτής εξέδωσε τρία εντάλματα.

Τα δύο από αυτά με τις κατηγορίες της ηθικής αυτουργίας στη δολοφονία για τον ανιψιό και τον 32χρονο επιχειρηματία.

Το τρίτο ένταλμα αφορά έναν ακόμα 30χρονο φίλο του επιχειρηματία ο οποίος κατηγορείται για συνέργεια και καταζητείται.

Ο τελευταίος που λείπει στο εξωτερικό από τις 4 Οκτωβρίου όπου οι δυο 22χρονοι ξεκίνησαν την διαδρομή τους για τη Φοινικούντα προκειμένου να σκοτώσουν τον 68χρονο φέρεται να συνομιλούσε συνεχώς μαζί τους ενώ δεν αποκλείεται να τους έδινε κατευθύνσεις και πληροφορίες για την εγκληματική ενέργεια στην οποία θα συμμετείχαν λίγες ώρες αργότερα.

Όπως ανέφερε τώρα στην κατάθεση του ενώπιον της ανακρίτριας της Καλαμάτας ο 31χρονος ανιψιός του ιδιοκτήτη, όταν βγήκε από τη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής ενημέρωσε για την εμπλοκή ενός από τους δύο 22χρονου στην δολοφονία. «Όταν βγήκα από τη ΓΑΔΑ, πήρα το Γ….. ( όνομα επιχειρηματία) τηλέφωνο. Του είπα για το Χ… ( όνομα 22χρονου εκτελεστή) και μου απάντησε: «ναι, το ξέρω, θα στο έλεγα. Τώρα θα μπλέξουν κι εμένα».