Συμβαίνει τώρα:
Ελλάδα

Φοινικούντα: Τα διαγραμμένα μηνύματα, τα λάθη του ανιψιού και οι δύο γυναίκες που μπαίνουν στο κάδρο των ερευνών

Οι Αρχές αναζητούν έναν 30χρονο συνεργό που φέρεται να είναι στο εξωτερικό ενώ στο κάδρο των ερευνών για τη διπλή δολοφονία στη Φοινικούντα έχουν μπει και δύο γυναίκες
Διπλή δολοφονία στη Φοινικούντα
Ο ανιψιός του 68χρονου ιδιοκτήτη του κάμπινγκ στη Φοινικούντα / Eurokinissi

Τα σβησμένα μηνύματα, οι ύποπτες τηλεφωνικές κλήσεις και οι μετακινήσεις με αυτοκίνητα έως και 24 ώρες μετά το έγκλημα φαίνεται ότι ήταν τα σημαντικότερα στοιχεία που οδήγησαν στην προφυλάκιση του ανιψιού αλλά και επιχειρηματία για τη δολοφονία του 68χρονου ιδιοκτήτη του κάμπινγκ στη Φοινικούντα και του επιστάτη του.
 
Μετά από μαραθώνιες απολογίες που διήρκησαν περίπου 10 ώρες, η ανακρίτρια της Καλαμάτας που χειρίζεται την υπόθεση και ο εισαγγελέας αποφάσισαν αργά το βράδυ της Δευτέρας (15/12/2025) την προσωρινή κράτηση του 33χρονου ανιψιού και του 32χρονου φίλου του κι επιχειρηματία.

Οι δύο που οδηγήθηκαν στη φυλακή με τις κατηγορίες της ηθικής αυτουργίας στη δολοφονία του 68χρονου άνδρα και για ηθική αυτουργία σε απόπειρα ανθρωποκτονίας, αρνήθηκαν κάθε συμμετοχή τους στις πράξεις που τους καταλογίζονται.  

Ωστόσο, τα στοιχεία που φαίνεται να έχει στη διάθεση της η ανακρίτρια, κάθε άλλο παρά αθωωτικά ήταν προς του δύο κατηγορούμενους.

Μετά την τελευταία συμπληρωματική κατάθεση που είχαν δώσει στις ανακριτικές αρχές ο ανιψιός του θύματος, ο επιχειρηματίας και άλλα πρόσωπα οι ανακρίτρια ζήτησε από τις αστυνομικές αρχές να κρατηθούν τα κινητά τους τηλέφωνα. Οι συσκευές στάλθηκαν στα εγκληματολογικά εργαστήρια, όπου εκεί διαπιστώθηκε πλήθος διαγραμμένων μηνυμάτων.

Κάποια από αυτά οι ειδικοί κατάφεραν να τα επαναφέρουν, ενώ τα πακιστανικά τηλέφωνα που χρησιμοποιήθηκαν κατά την ημέρα της δολοφονίας αλλά και τις προηγούμενες ώρες που οι εμπλεκόμενοι έστηναν την εγκληματική ενέργεια «έδειξαν» τα πρόσωπα που κρύβονταν πίσω από τη διπλή δολοφονία.

Ένα άλλο στοιχείο που χρησιμοποιήθηκε από ότι φαίνεται για να δεθεί η υπόθεση ήταν η εμφάνιση του 33χρονου ανιψιού στα ΚΤΕΛ της Καλαμάτας λίγα λεπτά πριν αναχωρήσει με λεωφορείο για την Αθήνα ο 22χρονος φερόμενος ως εκτελεστής.

Όπως περιγράφεται στο κατηγορητήριο ο 33χρονος ήταν αυτός που μετέφερε με το αυτοκίνητο του το δολοφόνο του θείου του στο σταθμό των ΚΤΕΛ.

Κάτι τέτοιο αποδεικνύεται και από κάμερες ασφαλείας στις οποίες αποτυπώνεται το πολυτελές οχήματα να διέρχεται από το σταθμό μόλις τρία λεπτά νωρίτερα από την άφιξη του 22χρονου.

Αναζητείται 30χρονος, στο κάδρο και δύο γυναίκες

Από εκεί και πέρα οι έρευνες αλλά και η υπόθεση δεν κλείνει, καθώς αναζητείται ένας ακόμα 30χρονος συνεργός ο οποίος φέρεται να βρίσκεται στο εξωτερικό.

Παράλληλα, στο κάδρο των ερευνών έχουν μπει και δύο γυναίκες με τις αστυνομικές αρχές να εξετάζουν ένα είχαν κάποιο ρόλο ή εάν έπεσε στην αντίληψη τους κάποιες από τις παράνομες ενέργειες των εμπλεκόμενων.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
235
203
134
77
66
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
ΟΠΕΚΕΠΕ: Πώς δρούσε η εγκληματική οργάνωση με τις παράνομες επιδοτήσεις – Ο ρόλος του αρχηγού, του λογιστή και της δικηγόρου συζύγου του
Σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στο διαβιβαστικό ο «γαλάζιος» αγροτοσυνδικαλιστής και πρόεδρος αγροτικού συνεταιρισμού της Κρήτης, Μύρωνας Χιλετζάκης, βρίσκονταν στην κορυφή της ιεραρχίας της εγκληματικής οργάνωσης
Κύκλωμα με παράνομες επιδοτήσεις ΟΠΕΚΕΠΕ
ΟΠΕΚΕΠΕ: Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους η μητέρα του αρχηγού και άλλα 2 άτομα για παράνομες επιδοτήσεις
Η μητέρα του κατηγορούμενου αρχηγικού μέλους αφέθηκε ελεύθερη με τον περιοριστικό όρο της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και την υποχρέωση καταβολής εγγύησης 60.000 ευρώ
Στον Ευρωπαίο Εισαγγελέα οι 15 συλληφθέντες για παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ
Ανανεώθηκε πριν 43 λεπτά
11
Η Nova προσφέρει και αυτά τα Χριστούγεννα ΔΩΡΕΑΝ πρόσβαση για όλους στο κορυφαίο περιεχόμενο της EON!
Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος η Nova υλοποιεί την ενέργεια που έχουν αγκαλιάσει χιλιάδες οικογένειες και δίνει τη δυνατότητα σε όλη την Ελλάδα έως τις 11 Ιανουαρίου 2026, να απολαύσει το ασύγκριτο περιεχόμενο της πλατφόρμας EON
Η Nova προσφέρει και αυτά τα Χριστούγεννα ΔΩΡΕΑΝ πρόσβαση για όλους στο κορυφαίο περιεχόμενο της EON!
Επεισοδιακή καταδίωξη 23χρονης στα Ιωάννινα - Είχε μέσα σε τζιπ 215 κιλά κάνναβης και τον 2,5 ετών γιο της
Μέσα στο τζιπ, το οποίο ήταν φορτωμένο με 118 συσκευασίες με ακατέργαστη κάνναβη, συνολικού βάρους 215 κιλών, διαπιστώθηκε ότι βρισκόταν και ο 2,5 ετών γιος της γυναίκας
Μεγάλη ποσότητα ναρκωτικών κατασχέθηκε στα Γιάννενα
Newsit logo
Newsit logo