Φοινικούντα: Τα διαγραμμένα μηνύματα, τα λάθη του ανιψιού και οι δύο γυναίκες που μπαίνουν στο κάδρο των ερευνών

Τα σβησμένα μηνύματα, οι ύποπτες τηλεφωνικές κλήσεις και οι μετακινήσεις με αυτοκίνητα έως και 24 ώρες μετά το έγκλημα φαίνεται ότι ήταν τα σημαντικότερα στοιχεία που οδήγησαν στην προφυλάκιση του ανιψιού αλλά και επιχειρηματία για τη δολοφονία του 68χρονου ιδιοκτήτη του κάμπινγκ στη Φοινικούντα και του επιστάτη του.



Μετά από μαραθώνιες απολογίες που διήρκησαν περίπου 10 ώρες, η ανακρίτρια της Καλαμάτας που χειρίζεται την υπόθεση και ο εισαγγελέας αποφάσισαν αργά το βράδυ της Δευτέρας (15/12/2025) την προσωρινή κράτηση του 33χρονου ανιψιού και του 32χρονου φίλου του κι επιχειρηματία.

Οι δύο που οδηγήθηκαν στη φυλακή με τις κατηγορίες της ηθικής αυτουργίας στη δολοφονία του 68χρονου άνδρα και για ηθική αυτουργία σε απόπειρα ανθρωποκτονίας, αρνήθηκαν κάθε συμμετοχή τους στις πράξεις που τους καταλογίζονται.

Ωστόσο, τα στοιχεία που φαίνεται να έχει στη διάθεση της η ανακρίτρια, κάθε άλλο παρά αθωωτικά ήταν προς του δύο κατηγορούμενους.

Μετά την τελευταία συμπληρωματική κατάθεση που είχαν δώσει στις ανακριτικές αρχές ο ανιψιός του θύματος, ο επιχειρηματίας και άλλα πρόσωπα οι ανακρίτρια ζήτησε από τις αστυνομικές αρχές να κρατηθούν τα κινητά τους τηλέφωνα. Οι συσκευές στάλθηκαν στα εγκληματολογικά εργαστήρια, όπου εκεί διαπιστώθηκε πλήθος διαγραμμένων μηνυμάτων.

Κάποια από αυτά οι ειδικοί κατάφεραν να τα επαναφέρουν, ενώ τα πακιστανικά τηλέφωνα που χρησιμοποιήθηκαν κατά την ημέρα της δολοφονίας αλλά και τις προηγούμενες ώρες που οι εμπλεκόμενοι έστηναν την εγκληματική ενέργεια «έδειξαν» τα πρόσωπα που κρύβονταν πίσω από τη διπλή δολοφονία.

Ένα άλλο στοιχείο που χρησιμοποιήθηκε από ότι φαίνεται για να δεθεί η υπόθεση ήταν η εμφάνιση του 33χρονου ανιψιού στα ΚΤΕΛ της Καλαμάτας λίγα λεπτά πριν αναχωρήσει με λεωφορείο για την Αθήνα ο 22χρονος φερόμενος ως εκτελεστής.

Όπως περιγράφεται στο κατηγορητήριο ο 33χρονος ήταν αυτός που μετέφερε με το αυτοκίνητο του το δολοφόνο του θείου του στο σταθμό των ΚΤΕΛ.

Κάτι τέτοιο αποδεικνύεται και από κάμερες ασφαλείας στις οποίες αποτυπώνεται το πολυτελές οχήματα να διέρχεται από το σταθμό μόλις τρία λεπτά νωρίτερα από την άφιξη του 22χρονου.

Αναζητείται 30χρονος, στο κάδρο και δύο γυναίκες

Από εκεί και πέρα οι έρευνες αλλά και η υπόθεση δεν κλείνει, καθώς αναζητείται ένας ακόμα 30χρονος συνεργός ο οποίος φέρεται να βρίσκεται στο εξωτερικό.

Παράλληλα, στο κάδρο των ερευνών έχουν μπει και δύο γυναίκες με τις αστυνομικές αρχές να εξετάζουν ένα είχαν κάποιο ρόλο ή εάν έπεσε στην αντίληψη τους κάποιες από τις παράνομες ενέργειες των εμπλεκόμενων.